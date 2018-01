फिल्म ही नहीं, शाहिद कपूर भी राजपूत के काबू में!!! पढ़ें ‘पद्मावत’ पर वायरल जोक्स

फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजपूत संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी बीच विरोध-प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर फनी जोक्स की झड़ी सी लग गई है। फिल्म को लेकर कई मजेदार चुटकुले वायरल हो रहे हैं। कोई फिल्म मेकर्स-एक्टर्स का तो कोई करणी सेना और उसके जैसे अन्य संगठनों का मजाक बना है। शाहिद कपूर को लेकर एक जोक काफी वायरल हो रहा है। मजाक बनाते हुए सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि राजपूत केवल शाहिद कपूर की पद्मावत को ही कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि घर पर भी वह एक राजपूत के ही काबू में रहते हैं। यह अलग बात है कि वह मीरा राजपूत हैं।

इसी तरह से और भी कई फनी Memes, स्पूफ फोटोज, GIFs वायरल हो रहे हैं। कई लोग फिल्म ‘पद्मावत’ के 3D में रिलीज होने पर भी मजाक बना रहे हैं। रिटार्डेड राइटर (@retardedwriter) ट्विटर यूजर ने आमिर खान की फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ के एक सीन की फोटो, मजेदार कैप्शन के साथ शेयर की। उसने फोटो कैप्शन में लिखा, “राजपूत लड़के ‘पद्मावत’ देखने जा रहे लोगों को रोकते हुए”. वहीं एआईबी के तन्मय भट्ट ने लिखा कि करणी सेना अगर जेएनयू में दाखिला ले ले, तब शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह से और भी कई मजेदार कमेंट्स वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर लोग करणी सेना की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप भी देखिए वायरल हो रहे ये फनी कमेंट्स।

Rajput guys stopping people who are going to watch Padmavati pic.twitter.com/m5pzgUblrw — Retarded Writer (@retardedwriter) January 19, 2018

If you go and watch Padmaavat in Rajasthan and don’t stand up for the National Anthem, for which thing will you be beaten up first? — Trendulkar (@Trendulkar) January 22, 2018

Don’t watch #Padmaavat in 3D. An arrow flying in your direction might be an actual arrow by Karni Sena. — Shuchi Singh Kalra (@shuchikalra) January 25, 2018

Dear karni sena , my ex would be watching padmaavat at nearby PVR at 6:30 pm so dekhlo kaise karna hai — Singha la flame(@heisenjit) January 25, 2018

Loved the climax in #Padmaavat when everyone was worried about Karni Sena waiting for them outside the multiplex. — Trendulkar (@Trendulkar) January 25, 2018

*Man goes to a multiplex on 25th* Karni Sena – Kounsi movie dekhne aaya hai? Man [lying] – Tiger Zinda Hai Karni Sena – Maaro Saale Ko Man – Par kyun? Karni Sena – Salman Khan ne hamaare Rajasthan ka hiran maara tha Man – FML — SAGAR (@sagarcasm) January 19, 2018

Watching #Padmaavat in 3D “Wow! This war scene looks so realistic” “Oh Wait! No! The Karni Sena has entered the theatre” “Bhaago” — Atul Khatri (@one_by_two) January 25, 2018

Maybe if Karni Sena enrolled into JNU some action might be taken against them — Tanmay Bhat (@thetanmay) January 24, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App