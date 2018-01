एक साल के तैमूर का जिम में दाखिला! खबर पढ़ लोग बोले- इस साल IIT एग्जाम न दे दे

तैमूर अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार इसकी वजह है जिम। हैरान हो गए होंगे न आप भी यह सुनकर कि कैसे 1 साल का बच्चा जिम में वर्कआउट कर सकता है! तो चलिए बताते हैं आपको इस मजेदार खबर के बारे में। दरअसल तैमूर का दाखिला एक फिटनेस सेंटर में कराया गया है जो खास तौर पर बच्चों के लिए बना है। हाल ही में तैमूर की एक तस्वीर काफी वायरल हुई है। इस फोटो में वह अपनी नैनी के साथ एक फिटनेस सेंटर के बाहर नजर आ रहे हैं। फिटनेस सेंटर का नाम My Gym है। ब्लू कॉलर टी-शर्ट और हाथ में फीडर पकड़े तैमूर बेहद क्यूट दिख रहे हैं।

इस फोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया कई मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लोग इस पर जमकर मौज ले रहे हैं। फिटनेस सेंटर में बच्चों के लिए स्पेशल एक्सर्साइजिस और ऐक्टिविटीज को लेकर भी लोगों ने खूब मजे लिए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आज तैमूर जिम जा रहा है और इस साल IIT का एग्जाम भी दे रहा है। वहीं चेरी डिम्पल (@shailimore) ट्विटर हैंडल से एक फनी GIF शेयर की। साथ ही ट्वीट किया कि अब तो तैमूर भी जिम जा रहा है आप लोग कब जाओगे? ऐसे ही कई और मजेदार मीम्स और स्पूफ फोटोज भी शेयर किए गए हैं। तो लीजिए इनका मजा।

taimur after few months of gym pic.twitter.com/M9IONYTXVN — stark. (@followkarnare) January 29, 2018

taimur’s transformation after the gym is just wOW! pic.twitter.com/GMfncbYj6K — nikhil (@niquotein) January 29, 2018

First vdo of Taimur in the gym! pic.twitter.com/swYUQyWkf2 — Cherry Dimple (@shailimore) January 29, 2018

Aaj gym ja rha hai, Suna hai is saal IIT ka exam bhi de rha hai taimur. — Arun Jaitley (@ArainJutley) January 29, 2018

Ab toh Taimur bhi gym jaane laga, aap log kab jaoge? — Cherry Dimple (@shailimore) January 29, 2018

I have abs already pic.twitter.com/fPkZVKcRkZ — Beanology (@followTheGupta) January 29, 2018

