3310 के बाद नोकिया लाया ऐतिहासिक 8110 बनाना फोन, टि्वटर यूजर्स ने जमकर ली मौज

‘द मेट्रिक्स’ याद है? अरे वही फिल्म जिसमें लोग कम्प्यूटर की मायाजाल वाली दुनिया में फंसे होते हैं। केनू रीव्स उर्फ ‘नियो’ महाशक्तिमान है जो दुनिया को रोबोट्स के कब्जे से आजाद कराता है। खैर, नहीं जानते तो जाने दीजिए। वैसे भी बात नोकिया के नए फीचर फोन की होनी है। लेकिन अब आप सोचेंगे की बात फोन की है तो ‘द मेट्रिक्स’ का जिक्र क्यों? ये आप इस मजेदार खबर को पढ़कर समझ जाएंगे। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में HMD Global (नोकिया की परेंट कंपनी) ने 8810 4G लॉन्च किया है। इसे बनाना फोन भी कहा जा रहा है। नोकिया 8110 4जी फीचर फोन की कीमत 79 यूरो यानी लगभग 6,300 रुपये होगी।

यह फोन कंपनी के सबसे पुराने और लोकप्रिय हैंडसेट 8110 का नया अवतार है। 8110 अपने जमाने का सबसे मशहूर फोन था। यह अपनी कर्वी शेप और कीपैड स्लाइडर की वजह से अपने जमाने का सबसे स्टाइलिश हैंडसेट माना गया। तो आखिर ‘द मेट्रिक्स’ से इसका क्या रिश्ता था? दरअसल इस फोन की पॉप्यूलैरिटी में ‘द मेट्रिक्स’ का भी योगदान रहा है। 1996 में रिलीज हुई फिल्म में केनू रीव्स उर्फ ‘नियो’ उर्फ ‘महाशक्तिमान’ इसे इस्तेमाल करते हुए दिखे। अब ‘द मेट्रिक्स’ कितनी बड़ी ब्लॉकबल्टर थी इस बात से आप परिचित होंगे ही। फिल्म ने इस फोन को भी सुपरहिट बना दिया। 90 के दशक में इस फोन को खरीदना शायद हर किसी का सपना था। वहीं 2018 में रीलॉन्च होने के बाद इस फोन के साथ ‘द मेट्रिक्स’ भी ट्रेंड करने लगा।

फोन लॉन्च के बाद टि्वटर यूजर्स ने जमकर मौज ली है। लोगों ने गुजरे जमाने के पलों को साझा किया है लेकिन अंदाजे बयां काफी मजेदार है। ट्विटर पर जिस तरह ‘द मेट्रिक्स’ और 8110 ट्रेंड कर रहे हैं उसे देख तो हंसी रुकने से रही। तो चलिए मजा लीलिए इन फनी GIFs, Memes और वीडियोज का।

Remember, people. The #Nokia8110 saved Mr. Anderson, but it also handed us the one called “Morpheus”. pic.twitter.com/TzRFkGop1U — julian yeo (dm29) (@judacris) February 26, 2018

Just saw the #Nokia8110 is coming back. Time to jack in to #thematrix again. pic.twitter.com/1MFGRJ7gKW — THECYBERBEAR (@thecyberbear2) February 25, 2018

The fact they use the word “reloaded” in the teaser for the second Matrix phone is just too much… pic.twitter.com/55uhSUrN3Y — Lewis (@likethemountain) February 25, 2018

We are overcome with emotion at DPC. This was one of our top selling devices in the 90s. We thank you @nokia for this! The Nokia 8110 in banana yellow! Pinch me! #Nokia #Nokia8110 #BananaPhone #MatrixPhone pic.twitter.com/2DypA5n4Kg — Digital Phone Co (@DigitalPhoneCo) February 25, 2018

Ring ring rin ring… Ring banana phone!

Nokia’s banana phone from The Matrix is back and its simply awesome. In this continuous transformation era of the smartphone, I never wanted to buy phone continuously… But now I want this one. #Nokia pic.twitter.com/izm2IUjoc1 — Akshay Munot (@AkshayMunot_) February 26, 2018

The BANANA PHONES ARE BACK ??? It’s like the Backstreet boy era again. #Nokia8110 Nokia could this be a sign of an upcoming Matrix reboot ??!!!! — Priscilla Lenis (@PrissyKristaly) February 26, 2018

You recieving the phone as a gift. pic.twitter.com/Q7Wp8aOFzg — Chris (@StupidInvaders) February 25, 2018

