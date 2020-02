सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई फनी वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक आईपीएस अधिकारी ने भी शेयर किया है और चुटकी ली है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी ड्रिल कर रहे हैं। वे कतार में हैं। इसी बीच एक लंगूर अचानक ड्रिल में घुस आता है।

वीडियो में दिख रहा है कि लंगूर अचानक ड्रिल कर रहे एक पुलिस वाले को जोर की लात मारता है। ड्रिल कर रहा पुलिसकर्मी अपना संतुलन खो देता है और लगभग गिरते-गिरते बचता है। उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। इस वीडियो पर लोग सोशल मीडिया पर अजब-गजब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज नैन ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

पंकज नैन ने वीडियो के साथ लिखा, ‘जब आप ठीक से ड्रिल नहीं करते हैं, तो आपका उस्ताद (ड्रिल इंस्ट्रक्टर) ठीक ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है’। हालांकि इस वीडियो से यह साफ नहीं हो पाया है कि ये किस जगह का वीडियो है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए तमाम फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं।

This is how exactly your Ustad ( drill instructor ) wants to act, when you don’t do good drill pic.twitter.com/BMAhajA4bp

