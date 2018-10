‘मणिकर्णिका’ के टीजर पर उड़ा कंगना रनौत का मजाक, वायरल हो रहे फनी मीम्स

अभिनेत्री कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मर्णिकर्णिका’ का सबको बेसब्री से इंतजार है। बीते मंगलवार (02-10-2018) को फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के टीजर से साफ है कि फिल्म में एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। फिल्म में बड़े-बड़े युद्ध सीन्स को फिल्माया गया है। टीजर में कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई की किरदार में अंग्रेजों से लोहा लेती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत ने कई सारे एक्शन सीन्स दिये हैं।

हाथों में तलवार लेकर कंगना रनौत युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती नजर आ रही हैं। बहरहाल ऐसी खबर है कि फिल्म अगले साल 25 जनवरी को विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म का एक्शन सिक्वेंस और कहानी दर्शकों को कितना पसंद आता है यह तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल फिल्म के टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को लेकर खूब चर्चा हो रही है। युद्ध के मैदान में जिस तरह से कंगना रनौत को फिल्माया गया है उसे लेकर कई तरह के MEMES शेयर किये जा रहे हैं।

Me at the Dentist after a Root Canal. #manikarnikateaser pic.twitter.com/XYlw9Cd4CN — Anid (@annoyinglyanid) October 2, 2018

#ManikarnikaTeaser

Your mom when you forget to buy dhania pic.twitter.com/ZSSLkIlOZp — Saumik Dey (@5th_ventricle) October 2, 2018

Why am I bursting into laughter while watching this scene #ManikarnikaTeaser pic.twitter.com/Cb6gCAFTig — Sᴀɴкᴇᴛ (@Sanket_HR) October 2, 2018

कंगना रनौत की फिल्म ‘मणिकर्णिका’ बीते कुछ समय से निगेटिव खबरों को लेकर चर्चा में है। सबसे पहले फिल्म के निर्देशक क्रिश ने फिल्म से किनारा कर लिया था। जिसके बाद फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी कंगना रनौत ने खुद संभाली। इसके बाद फिल्म के अभिनेता सोनू सूद ने भी फिल्म से वॉक आउट कर लिया था।

हाल ही में अभिनेत्री स्वाती सेमवाल ने भी फिल्म से किनारा कर लिया। स्वाती सेमवाल ने एक साक्षात्कार के दौरान इस बात का खुलासा किया था। फिल्म छोड़ते वक्त स्वाती सेमवाल ने कहा था कि ‘मुझे नहीं लगता कि करियर की इस पड़ाव पर यह प्रोजेक्ट मेरे लिए सही है।’

देखें वीडियो:

