‘धोखा स्वभाव है मेरा’, Thugs of Hindostan पर वायरल हो रहे फनी मीम्स

आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ इस साल दिवाली के एक दिन बाद यानी 8 नवंबर को विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर से पता चल रहा है कि इस फिल्म में एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। एक खास बात यह है कि फिल्म के सभी कैरेक्टर्स के लुक उनके डायलॉग्स पर काफी मेहनत की गई है। फिल्म के ट्रेलर में आमिर खान भोजपुरी भाषा में भी डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म में आमिर खान एक बड़े ठग की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

ट्रेलर में नजर आता है कि आमिर खान अपने कैरेक्टर के मुताबिक एक डायलॉग बोलते हैं कि ‘धोखा स्वभाव है मेरा’। फिल्म में आमिर खान के इस डायलॉग को लेकर अब चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर आमिर खान के इस डायलॉग पर कई तरह के फनी MEMES शेयर किये जा रहे हैं। यह MEMES तेजी से वायरल भी हो रहे हैं।

When you were employee of the year but Manager’s fav guy gets the promotion.

Manager :#ThugsOfHindostanTrailer pic.twitter.com/HteyAWOr3C

