राधिका आप्टे और नेटफ्लिक्स के जमकर मजे ले रहे लोग, वायरल हो रहे फनी मीम्स

नेटफ्लिक्स पर 24 अगस्त से शुरू किये गये वेब सीरीज ‘घोल’ में अभिनेत्री राधिका आप्टे की एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है। ‘घोल’ में निदा रहीम यानी राधिका आप्टे स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनी हैं जो एंटी नेशनल तत्वों को पकड़ने और उनसे पूछताछ करने में मदद करती है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में राधिका आप्टे अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आ रही हैं। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में अभिनेत्री राधिका आप्टे फिल्म में अपने अलग-अलग किरदारों को लेकर चुनौतियों पर बात कर रही हैं।

इस मिनी सीरीज़ में 3 एपिसोड हैं और हॉलीवुड फिल्मों की तर्ज़ पर इसे बेहद डार्क एंबियंस में शूट किया गया है। ये क्राइम हॉरर है, जिसे पैट्रिक ग्राहम ने लिखा और निर्देशित किया है।लेकिन अब सोशल मीडिया पर राधिका आप्टे के वेब सीरीज में अलग-अलग भूमिकाओं को लेकर उनपर और नेटफ्लिक्स पर फनी जोक्स और मीम्स शेयर किये जा रहे हैं।

Whatever the role, Radhika apt hai. pic.twitter.com/H5vAI81qMG — Netflix India (@NetflixIndia) August 27, 2018

When you open Netflix. pic.twitter.com/PrHbsidvKM — Mask ishan (@Mr_LoLwa) August 27, 2018

Netflix pe kya dikha? Radhika Radhika — Puneet (@PuneetVuneet) August 27, 2018

Ali Saeed refused to give an aptitude test. He was too Ghoul for school. — Netflix India (@NetflixIndia) August 27, 2018

Set max itna suryavansham nahi dekha jitna Netflix pe Radhika Apte ko dekha — CHINMAY (@pednekar10) August 27, 2018

Hahaha naam me hi apt hai — Bharti Sahai (@BhartiSahai) August 27, 2018

Radhika Apte

Radhika Kapte

Radhika Napte

Radhika Tapte pic.twitter.com/3360RnH8RJ — # B B C (@babaBC) August 27, 2018

This is how Radhika Apte gets chosen by Netflix pic.twitter.com/lc6F8QE8AX — P.R. (@pr_akash_raj) August 28, 2018

Appearance of Radhika Apte in @NetflixIndia be like…. pic.twitter.com/IXHwOSJ8OI — Capsicum Fry (@CapsicumFry) August 27, 2018

बहरहाल आपको बता दें कि नेटफ्ल‍िक्स के साथ राधिका आप्टे की यह तीसरी फिल्म है। इससे पहले वो ‘लस्ट स्टोरी’ और सैफ अली खान की ‘सैक्रेड गेम्स’ में नजर आ चुकी हैं।

