यूपी पुलिस के ठांय-ठांय से रोती हुई अनुष्का शर्मा तक, 2018 में इन मीम्स ने लोगों को खूब हंसाया

साल 2018 में इंटरनेट पर कई तरह के MEMES देखने को मिले। कई MEMES ने इस साल लोगों को खूब हंसाया है। इंटरनेट पर कई लोगों ने एक तरफ जहां मशहूर फिल्म हस्तियों मसलन – रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर MEMES बनाए तो प्रिया प्रकाश वॉरियर को लेकर बनाए गए MEMES भी काफी चर्चित रहे। इतना ही नहीं यूपी पुलिस के ठांय-ठांय की चर्चा भी इंटरनेट पर खूब हुई है। बंदूक हाथ में लेकर मुंह से आवाज निकलकर अपराधी को पकड़ने की यूपी पुलिस की तस्वीर सामने आते ही इसपर मजेदार जोक्स बनने लगे थे।

आज हम आपको इस साल इंटरनेट पर लोगों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही खास तरह के MEMES से परिचित कराएंगे जो इस साल काफी देखे और इंटरनेट पर शेयर किए गए। अलग-अलग विषयों पर बनाए गए गुदगुदाने वाले इन MEMES को देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।

who tf did this pic.twitter.com/87SlMPWhre — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@firkiii) February 11, 2018

Only he can stop thanos

Wo bhi leg piece ke saath #Infinitywar pic.twitter.com/N1iPUgLsCL — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) March 17, 2018

Hello Fraaands! Helmet pehan lo… to have a Safe-Tea at home! #RoadSafeTEA pic.twitter.com/MoGTYzK8wU — Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 13, 2018

बहरहाल आपको बता दें कि यह सभी MEMES ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस साल काफी शेयर किये गये हैं।

इन सभी तस्वीरों पर तरह-तरह के MEMES बनाए गए। जो लोगों को काफी पसंद आए हैं।

