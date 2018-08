किम कर्दाशियां ने करवाया ऐसा फोटोशूट कि जम कर उड़ रहा है मजाक, वायरल हो रहे ये फनी मीम्स

अक्सर अपने बोल्ड फोटो शूट के लिए चर्चे में रहने वाली टेलीविजन स्टार किम कर्दाशियां एक बार सुर्खियों में हैं। इस बार किम कर्दाशियां का फोटो शूट सोशल मीडिया पर तरह-तरह के MEMES की बहार लेकर आया है। दरअसल किम ने अपने पति केनी वेस्ट के ब्रांडेड कपड़ों के लिए यह फोटो शूट करवाया है। इस फोटो में किम बिकनी पहनकर बेड पर लेटी हुई हैं। खास बात यह भी है कि किम कर्दाशियां इस फोटो शूट में जूते पहनकर बेड पर लेटी हुई हैं। किम कर्दाशियां ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फोटोशूट की यह तस्वीर शेयर की है। इस ट्वीट पर 5000 से ज्यादा रिट्वीट किये गये हैं। जबकि 60,000 से ज्यादा लाइक भी इसे मिले हैं। बहरहाल तस्वीर सामने आने के बाद कई लोग किम के पोज का मजाक उड़ा रहे हैं। कई तरह के फनी MEMES भी हैं जिन्हें देख कर आप की भी हंसी छूट जाएगी।

Omg this looks like when Peter rolled on Lois while they were sleeping pic.twitter.com/MEMC8YelsX — eddie (@eddiebruh12) August 7, 2018

You can get up Kim. ANDYs not here. Smh. pic.twitter.com/r1d3SHd7Wf — Baby Mia Nelson (@MiaNelsonBaby) August 7, 2018

She doing the Woody pose pic.twitter.com/WcVWxSnXPS — Edgar Allen Moe (@De__Mane) August 6, 2018



आपको याद दिला दें कि इससे पहले किम कार्दशियां ने पेड़ पर चढ़कर न्यूड फोटो शूट करवाया था। उस वक्त उनके इस फोटो शूट को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस फोटो शूट में वो पांव में सिर्फ बूट्स पहने हुई थीं। तस्वीरें सामने आने के बाद कई लोगों ने किम को लेकर निगेटिव कॉमेन्ट्स किये थे।

