Karnataka Election Results 2018: 15 दिन में किम जोंग तक का समर्थन ला सकती है बीजेपी! थम नहीं रहे ‘अमित शाह’ जोक्स

Karnataka Election Results 2018: कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है। राज्य के नए मुख्यमंत्री अब बीएस येदियुरप्पा हैं। बीजेपी ने राज्य में सरकार बना ली है लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत जुटाने के लिए राज्यपाल ने पार्टी को 15 दिन का समय दिया है। कर्नाटक 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा, 104 सीट जीती हैं लेकिन यह बहुमत के लिए काफी नहीं है। राज्य में बहुमत साबित करने के लिए पार्टी को 112 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीट जीती हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने संबंधी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) की संयुक्त रिट याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण मामले के अंतिम नतीजे के अधीन है और इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को 10.30 बजे होगी।

राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा काफी गर्माया हुआ है लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। इसी बीच कई ट्विटर यूजर्स जमकर इस मुद्दे पर मौज ले रहे हैं। बीजेपी के 15 दिन में बहुमत साबित करने को लेकर खूब जोक्स शेयर किए जा रहे हैं। कोई कह रहा 15 दिन में तो अमित शाह किम जोंग तक का समर्थन ला सकते हैं! कई फनी Memes और स्पूफ फोटोज-वीडियोज भी शेयर हो रहे हैं। ख़बरबाज़ी (@khabarbaazi) के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, “येदुरप्पा को बहुत साबित करने के लिए 15 दिन मिले हैं। इतने दिनों में तो अमित शाह येदुरप्पा के समर्थन में किम जोंग का भी अंगूठा लगवा लाएं।”

वहीं साक्षी जोशी (@sakshijoshii) नाम की ट्विटर यूजर ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टार्र हिट फिल्म ‘दीवार’ के मशहूर डायलॉग का स्पूफ कुछ इस तरह पेश किया, “कांग्रेस- मेरे पास दोस्त है, नंबर है, बहुमत है तुम्हारे पास क्या है! क्या है तुम्हारे पास? बीजेपी- मेरे पास गवर्नर है!” ऐसे ही कई और फनी जोक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं ट्विटर पर वायरल ये फनी कमेंट्स।

#KarnatakaVerdict: The BJP gets yet another Infinity Stone. #KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/bZ2Y00HPAp

— Arré (@ArreTweets) May 15, 2018