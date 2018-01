एक फ्रेम में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय, लोग ऐसे लेने लगे चुटकी

6 दिन की भारत यात्रा पर आए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को मुंबई पहुंचे। इजरायली पीएम मुंबई में ‘शैलोम बॉलीवुड’ इवेंट में पहुंचे थे। यहां बॉलीवुड जगत की कई मशहूर हस्तियों ने उनसे मुलाकात की। नेतन्याहू से मुलाकात करने वालों में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, करण जौहर, इम्तियाज अली, प्रसून जोशी जैसी कई मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। इवेंट के दौरान सभी सिलेब्रिटीज ने इजरायली पीएम के साथ सेल्फि भी क्लिक की। सेल्फि अमिताभ बच्चन ने क्लिक की थी और इसके सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल सेल्फि में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन के साथ ही विवेक ओबेरॉय भी थे। इसी बात पर ट्विटर पर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए।

सेल्फी पर लोग मजेदार GIFs और कमेंट्स कर रहे हैं। सुमित दहिया (@sam_dahia) नाम के ट्विटर यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, “विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या एक ही फ्रेम में। सल्लू भाई कहां हैं।” वहीं कई यूजर्स ने अभिषेक बच्चन को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं प्रसून जोशी का मजाक बनाते हुए मुंडू ट्विटर हैंडल (‏@mundukhyalu) ने कमेंट किया, “Prasoon joshi be like..Another day of constipation..damn.” इसके अलावा इस सेल्फि के बहाने कुछ यूजर्स ने अरविंद केजरीवाल को भी ट्रोल करने की कोशिश की । Photo©hopper‏ (@photo_chopper) ट्विटर हैंडल ने सेल्फि में अरविंद केजरीवाल की एक फोटो मॉर्फ की। और किस-किस तरह लोगों ने इस पर मजे लिए यह आप इन कमेंट्स में समझ सकते हैं।

Post real pics don’t edit them pic.twitter.com/rWA2Yk53c0 — Photo©️hopper (@photo_chopper) January 18, 2018

Dad, Me, Aishwarya, Her Password, Madhur Bhandarkar and Raj Nayak with Israel PM. pic.twitter.com/hHw8W3pHhE — Abhishek Bachchan (@juniorbacchhan) January 18, 2018

Do you realise that it is a “Parody Account”…! It’s not the real AB Jr? Anyway, AB Jr does not have that great sense of humor..! God bless! He is not offered movies anymore…:) pic.twitter.com/ogLbylvl45 — drharshavardhankale (@DrHarshKale) January 18, 2018

Prasoon joshi be like..Another day of constipation..damn — Mundu khyalu (@mundukhyalu) January 19, 2018

That feeling when you know it’s crowded for a selfie. pic.twitter.com/zNfqiRlX87 — ani (@The_Zeal_In_Ani) January 19, 2018

This has to be the selfie of the century. How many times does your father in law asks you for a selfie that also involves your husband and your ex? pic.twitter.com/ZL03PkCpNO — RK (@rocktheworld62) January 19, 2018

Vivek Oberoi and Aishwarya in single frame. Where is sallu bhai — SuMit DaHia (@sam_dahia) January 18, 2018

Aishwarya and Vivek oberoi in a single frame pic.twitter.com/qUHRZqi6zZ — Devesh Pandey (@Jhalla_wallah) January 18, 2018

