गौतम गंभीर KKR में तो कुमार विश्वास AAP में नहीं किए गए ‘रिटेन’! टि्वटर पर यूं उड़ रही खिल्ली

4 जनवरी गौतम गंभीर के फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन में गौतम गंभीर अब टीम कोलकाता के लिए तो नहीं ही खेल पाएंगे। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने गंभीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुरुवार को आईपीएल 2018 के रिटेंशन में टीम KKR ने गौतम गंभीर को रीटेन न करने का फैसला लिया। आईपीएल में प्लेयर्स के रिटेंशन पर लिए गए फैसले के दौरान इस बात का ऐलान हुआ। टीम केकेआर की अब तक की सफलता के पीछे गंभीर का अहम योगदान माना जाता रहा है लेकिन टीम ने रणनीति के तहत उन्हें रिटेन न करने का फैसला किया। इस खबर की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। गौतम गंभीर के फैन्स के लिए तो यह खबर दुखी करने वाली है लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं।

ट्विटर पर जैसे फनी कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। लोग मजेदार वीडियोज और मीम्स शेयर कर रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स ने तो इसे आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी नेता कुमार विश्वास को राज्य सभा के लिए टिकट नहीं देने से भी जोड़ दिया। यूजर्स ने ट्रोल करते हुए लिखा कि गौतम गंभीर को KKR ने तो कुमार विश्वास को AAP ने राज्य सभा में ‘रिटेन’ नहीं किया! टि्वटर पर इसी तरह से गंभीर की खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक ट्विटर यूजर ने गंभीर की केकेआर की जर्सी वाली फनी मीम शेयर की। इस मीम में लिखा था, “KKR ने भी NOKIA”. कई और मेजदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए इन्हें।

Teen mein se ek bhi seat nahin mili #IPLRetention pic.twitter.com/V5cSLdu1p6 — Corporate Dalit (@CorporateDalit) January 4, 2018

Deserving Candidates not Retained by Delhi in 2018#IPLRetention pic.twitter.com/7In7XSb0MD — Ritik Rai (@RitikRai619) January 4, 2018

Now, who is spreading this news? that Shahrukh Khan did not retain Gautam Gambhir in Kolkata Knight Riders because Gambhir supports the Indian Army very much#IPLRetention — Randheer Thakur (@India_Se_Hu) January 4, 2018

srk be like “tussi ja rahe ho? accha hai tussi jao” pic.twitter.com/aoHcXLTmR3 — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@firkiii) January 4, 2018

What SRK did to Gautam Gambhir at #IPLRetention pic.twitter.com/ix8DTkJjS9 — Moody Motu (@MoodyMotu) January 4, 2018

Gambhir after not being retained by KKR. #IPLRetention pic.twitter.com/JmdQRAgjrp — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) January 4, 2018

Most ignored things in India pic.twitter.com/1zWf2yBKYE — InGenious (@Bees_Kut) January 4, 2018

Gambhir – KKR will definitely retain me Dhoni- pic.twitter.com/OsnaPIr8cG — Gujarati Jon Snow (@Gujju_Jon) January 4, 2018

