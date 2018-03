‘श्रीलंका के साथ सीरीज रोहित शर्मा के लिए MNREGA’, निदास ट्रॉफी के दूसरे मैच में फेल होने पर यूं उड़ रही खिल्ली!

श्रीलंका में खेली जा रही निदास टी20 ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया और इसी के साथ ही सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बावजूद टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। लोगों ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई है और इसका कारण है उनका खराब प्रदर्शन। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। वहीं दूसरे मैच में भी वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए और बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 17 रन ही बना पाए। इसी से नाराज क्रिकेट फैन्स ने उनका खूब मजाक उड़ाया है। ट्विटर पर कई मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कोई स्पूफ वीडियोज-फोटोस के जरिए तो कोई फनी Memes बनाकर उनका मजाक बना रहा है।

वहीं किसी ने रोहित शर्मा के लिए श्रीलंका सीरीज को MNREGA स्कीम बता डाला। इनकमेंट्स को देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। बता दें सीरीज के दूसरे मैच में शिखर धवन ने शानदार अर्धशतक लगाया जिसकी मदद से भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं, सुरेश रैना के 28 रन और मनीष पांडे के नाबाद 27 रन बनाए। टीम में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे। बहरहाल हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा को लेकर किए गए फनी कमेंट्स की। देखिए सोशल मीडिया ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं।

Series with Sri Lanka is like MNREGA scheme for Rohit Sharma @ImRo45 — TheWhiteWalker (@Tauseef12356591) March 9, 2018

Everytime India play Sri Lanka in cricket: 1000 cricket fans switch to football. — Sorabh Pant (@hankypanty) March 9, 2018

Rohit Sharma may be waiting for another marriage anniversary to make some runs!!! — Kandarp Vikma (@kforkandarp) March 9, 2018

We asked Rohit Sharma when will we see his next match winning performance? Rohit : pic.twitter.com/Q1Etvn2qH5 — आमBut शौकीन (@AamButShaukin) February 22, 2018

Rohit Sharma fans waiting for his performance pic.twitter.com/ToWgXd8h5B — आमBut शौकीन (@AamButShaukin) March 6, 2018

Selectors justifying Rohit Sharma’s selection pic.twitter.com/W1bVwbbqAq — आमBut शौकीन (@AamButShaukin) March 8, 2018

Innings of rohit sharma be like pic.twitter.com/vuiJxG8yhK — राहुल (@_Rahuljoshi) March 8, 2018

