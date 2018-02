सोशल मस्ती: कैप्टन कूल ने आपा खोकर दी गाली, मनीष पांडे को शुक्रिया कहने लगे टि्वटर यूजर्स

महेन्द्र सिंह धोनी को वैसे तो ‘कैप्टन कूल’ कहा जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं की उन्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा। धोनी मैदान पर अपना आपा खो बैठें, ऐसा कम ही होता है लेकिन बुधवार को उन्होंने मनीष पांडे को जमकर लताड़ा। धोनी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने पांडे को गाली दे दी। बुधवार को सेंचुरियन टी-20 में धोनी मंनीष को गाली दे बैठे। दरअसल बैटिंग पिच पर महेंद्र सिंह धोनी और मनीष पांडे बैटिंग कर रहे थे। दोनों की साझेदारी के दौरान भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी बहुत संभल कर खेल रहे थे। इसी बीच जब धोनी गेंदबाज का सामना करने ही वाले थे तो उनकी नजर मनीष पांडे पर अटकी। उन्होंने देखा कि मनीष पांडे का ध्यान कहीं ओर है और वो कहीं और ही देख रहे थे। इसपर धोनी भड़क उठे। उन्होंने अपने जगह से ही चिल्लाकर कहा, “ओए… ##$%^&*!@ इधर देख ले, उधर क्या देख रहा है।”

धोनी की गाली देते हुए फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। ट्विटर पर फनी कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कई ट्विटर यूजर्स मौज लेने के लिए तो मनीष पांडे को शुक्रिया कहने लगे क्योंकि उन पर गुस्सा होते ही धोनी ने अगली 5 गेंदों में 17 रन जड़ दिए। उन्होंने एक छक्का और 2 चौके लगाए। ऐसी ही कई और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इन्हें देख आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये मजेदार कमेंट्स।

Manish pandey Dhoni are at Crease by end of 10th Over Indian Fans: Test Yudham #SAvIND pic.twitter.com/RwIbTznOWD

That’s what happens when Dhoni comes to bat before the 12th over! #SAvIND

#INDvSA #SAvIND

Dhoni was angry with Pandey for not running two that would have kept in-form Manish Pandey on strike. He shouted furiously at Pandey and then converted his anger to a six, two fours and completed his 50.

Now Kohli knows how to fire up Dhoni for good.

— Chandan (@sportsbloggerCK) February 21, 2018