…आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे!!! हार्दिक पांड्या के रनआउट होने पर सोशल मीडिया ने ऐसे ली मौज

India vs South Africa 2nd Test, Ind vs SA (इंडिया वस साउथ अफ्रीका): हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर रनआउट हो गए।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन हार्दिक पांड्या जिस तरह रनआउट हुए उससे लाखों फैन्स का दिल टूट गया। भारतीय ऑलराउंडर समय रहते क्रीस के करीब पहुंच चुके थे लेकिन उनका बैट या पैर लाइन को पारकर जमीन नहीं छू पाया और इतनी देर में वह रनआउट हो गए। तीसरे दिन भारतीय टीम 307 रनों पर सिमट गई। वहीं हार्दिक पांड्या 15 रन बनाने के बाद रनआउट हो गए। फैन्स को उम्मीद थी कि पांड्या-कोहली की जोड़ी अच्छे रन स्कोर करेगी लेकिन पांड्या अपना विकेट गंवा बैठे। पांड्या जिस तरह रनआउट हुए, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब है। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां फैन्स का गुस्सा फूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मजेदार मीम्स, कमेंट्स और स्पूफ फोटोज भी सामने आ रहे हैं। लोगों ने जमकर पांड्या के रनआउट होने की खिल्ली उड़ाई है। साथ ही पांड्या का रनआउट होते हुए वीडियो भी फनी कैप्शन्स के साथ शेयर किया गया है।

रतनाकर श्रीवास्तव (@ratnakar24) ने पांड्या की रनआउट होते हुए फोटो शेयर कर, तंज कसते हुए ट्वीट किया, “जब तुम्हें बताया जाए कि तुम क्रिकेट नहीं बल्कि 100m की रेस दौड़ रहे हो। #HardikPandya #INDvSA #Cricket”. रवि बाजपेयी (@RaviBaj12899283) ने ट्वीट कर लिखा, “आज-कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे…”. इसी तरह से और भी कई फनी मीम्स, GIF और स्पूफ वीडियोज शेयर किए गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स किस तरह पांड्या का मजाक बना रहे हैं यह आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं।

Ravi Shastri & Hardik Pandya in the Dressing Room#SAvIND pic.twitter.com/Wd1GjGGrad — Hariharan Durairaj (@hari_durairaj) January 15, 2018

Hardik Pandya’s reaction when he came in the dressing room and saw Ravi Shashtri… #SAvIND #IndvSAonSonyTen3 pic.twitter.com/LbZmWBhlsx — RK (@rocktheworld62) January 15, 2018

Hardik Pandya’s ‘Unforgivable’ Run Out Is Now A Twitter Meme And We Can’t Control Our Laughter! https://t.co/3xTdw2EkKR — Aayush Seth (@sethaayush) January 16, 2018

When you are told you are running a 100m race instead of playing cricket match #HardikPandya #INDvSA #Cricket pic.twitter.com/ONiSz9ZJ44 — Ratnakar Srivastava (@ratnakar24) January 15, 2018

Virat Kohli and Hardik Pandya in Ind Vs SA second test match inspire hilarious memes on Twitter – The Indian Express https://t.co/ujd9IPb7sA #ViratKohli pic.twitter.com/6vEgopAqrh — Virat Kohli FC #ViratKohli #IndVsSA #IndvSA #RCB (@ViratKohliIndFC) January 16, 2018

Aaj kal paanv jami par nahi padte mere – hahaha — Ravi Bajpai (@RaviBaj12899283) January 16, 2018

