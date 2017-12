मशरूम खाकर गोरे हुए मोदी’ सोशल मीडिया ने बताया योगी, ओबामा, केजरीवाल की ‘खूबसूरती’ का राज

गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होगी। चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया था। चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान जारी है। नेतओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी चल रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को राधनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अल्पेश ठाकोर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अल्पेश ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि वह गोरा बनने के लिए विदेश से मंगवाया हुआ स्पेशल मशरूम खाते हैं जिसका एक दिन का खर्च 4 लाख रुपये है। अल्पेश ने आरोप लगाए कि पीएम मोदी जो मशरूम खाते हैं, उस एक मशरूम की कीमत 80 हजार रुपये है और वह दिन में ऐसे 5 मशरूम खाते हैं।

अल्पेश के इस बयान को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। कई ट्विटर यूजर्स इसकी आलोचना कर रहे हैं और कई इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। अल्पेश के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर फनी रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। लोग उनके बयान का मजाक, मीम्स और स्पूफ फोटोज बनाकर उड़ा रहे हैं और इसकी खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। आप भी देखिए किस तरह से लोगों ने इस पर मौज ली!

Pic 1: Obama Before eating imported mushroom Pic 2: Obama After eating imported mushroom pic.twitter.com/TUsIzCVyax — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) December 12, 2017

Shocking:- Yogi Adityanath before and after having consuming “imported mushrooms” ! pic.twitter.com/VJtI7STxdS — Finger of India (@IndiaFinger) December 12, 2017

Pic 1: @ArvindKejriwal before eating imported mushroom Pic 2: Sadji after eating imported mushrooms (as well as samosas and thaalis) pic.twitter.com/mnpmA4luBM — Aditya Tiwari (@adt007ad) December 12, 2017

Pic 1: Modi Before eating imported mushroom Pic 2: Modi After eating imported mushroom pic.twitter.com/QNxrGXm57h — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) December 12, 2017

when you eat imported mushrooms on alternative days. pic.twitter.com/HFalSAJTdQ — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) December 12, 2017

Bhai hafte mein 5 mushroom kha, apne aap haan bol degi wo. pic.twitter.com/dE4qAk9VsT — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) December 12, 2017

DSP Bhure Lal before and after eating imported Mushroom pic.twitter.com/96AARrr2aX — Delhi se hu bhench*d (@delhichatter) December 12, 2017

Kaale aadmi se imported mushrooms ka suitcase cheen kar bhagte huye. pic.twitter.com/2J341f2vXA — Deputy (@JhoothaChal) December 12, 2017

Imported mushrooms are super expensive but the results are super amazing. pic.twitter.com/dN5ppTc3E2 — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) December 12, 2017

