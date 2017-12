गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है। गुजरात में पार्टी ने 182 में से 99 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की वहीं हिमाचल की 68 में से 44 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों और मीडिया में तो चर्चा है ही लेकिन साथ में सोशल मीडिया पर भी यह वायरल है। ट्विटर समेत अन्य सोशल साइट्स पर खूब मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर यूजर्स ने कांग्रेस की हार पर तो जमकर चुटकी ली ही लेकिन साथ में बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी फनी कमेंट्स और स्पूफ फोटोज देखने को मिल रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है।

कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ‘विकास’ पर चुटकी ली। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, “विकास के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है कि उसे BJP पर उत्‍पीड़न का मामला दर्ज करना चाहिए।” इसके अलाव न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार मेघनाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के दावे पर निशाना साधा। साथ ही कई स्पूफ फोटोज भी शेयर की गई हैं। एक स्पूफ फोटो में पीएम मोदी को फिल्म “दबंग 2” और “टाइगर जिंदा है” के पोस्टर्स में सलमान खान की जगह पर दिखाया गया है। इसके साथ ही अन्य ट्विटर यूजर्स ने ‘राम मंदिर’ जैसे मुद्दों और ‘अच्छे दिन’ जैसी टैग लाइन्स पर भी जमकर मजे लिए हैं।

Pic 1: Gujarat 2012 coincided with Dabangg 2 release. Media then asked “Swagat nahi karoge hamara?” Pic 2: #GujaratElection2017 coincides with Tiger Zinda Hai release. So then “Swag se swagat?” pic.twitter.com/w7WV0E0QDi — Aashish Chandorkar (@c_aashish) December 18, 2017

अमेठी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी खुद के गृह नगर वडनगर (उंझा विधानसभा) से बीजेपी की हार नही बचा पाए लगता है घर वाले मोदी जी को ज्यादा अच्छी तरह जानते है — Ravish Kumar NDTV (@realRavishKumar) December 19, 2017

Enter password –

Abki Baar Re-enter password –

Modi Sarkaar Your Account has been suspended — गुरुघंटाल iK Cynical (@dillikakadak) December 18, 2017

Enter password-

Ram lala ayenge Reenter password-

Mandir wahin bnayenge Your Account has been suspended — मै हुँ खलनायक(@Khalnayak_tweet) December 18, 2017

Enter Password : Modi Re-enter Password : Achhe Dinn *Password Incorrect* — Sagnik (@Sangy_Sagnik) December 19, 2017

