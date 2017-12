Gujarat Election Result 2017: रुझान देख ट्विटर यूजर्स बोले- अपना प्रदर्शन 2019 से पहले आधार कार्ड से लिंक कराए BJP!

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सोमवार को आ जाएंगे। मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे नजर आ रही है। मतगणना को काफी समय बीत चुका है और बीजेपी की जीत निश्चित मानी जारी है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस भी सत्तारूढ़ दल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। बहरहाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा हर तरफ है। राजनीतिक गलियारों, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। चुनावी रुझान को लेकर कई फनी स्पूफ फोटोज, कमेंट्स और स्पूफ वीडियोज देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर यूजर्स कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर चुटकी ले रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी की स्पूफ फोटो शेयर की जिसमें उन्हें “थॉर” दिखाया गया है। वहीं सुपरस्टार रजनी नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने मणिशंकर अय्यर के “नीच” वाले बयान पर चुटकी ली है। इसके अलावा एक ट्विटर यूजर ने रुझान में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते देख, बीजेपी को अपना प्रदर्शन 2019 चुनाव से पहले आधार कार्ड से जोड़ने की सलाह दे डाली। इसी तरह से कई मजेदार कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि दोनों राज्यों में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि रुझान में बीजेपी की बढ़त देख यह तय माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में वही सरकार बनाने जा रही है। नतीजे जल्द ही घोषित हो जाएंगे। तब तक आप देखें नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई मस्ती!

Dear @BJP4India, don’t forget to link your Gujarat’s poor performance to your Aadhaar card before 2019. #GujaratVerdict #ElectionResults — Paresh Rawal (@Babu_Bhaiyaa) December 18, 2017

Will Delete My Account If BJP Loses To Rahul Gandhi In #GujaratElections2017#GujaratElections #GujaratPollshttps://t.co/DAloHdaNa4 — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) October 25, 2017

The incident which is probably going to change the face of the results of #GujaratElection2017 #GujaratVerdict

pic.twitter.com/3K4k7uz9Za — Superstar Rajini (@RoflRajanikant) December 18, 2017

BJP LEADS

CONGRESS -EVM मे गड़बड़ CONG. LEADS

CONGRESS - RG की मेहनत AGAIN BJP LEADS

CONGRESS - EVM मे गड़बड़ #GujaratVerdict — nikku (@nikku09) December 18, 2017

#GujaratVerdict modi brand ke chakkar m Rahul gandhi neta ban Gaye.... — Bablu Sharma (@its_bablu) December 18, 2017

