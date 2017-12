राहुल अब करा लें छुट्टियों की बुकिंग, #ExitPoll पर टि्वटर ने यूं ली जमकर मौज

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार (18 दिसंबर) को घोषित होंगे। राज्यों की सत्ता किस पार्टी को मिलेगी यह तो समय आने पर ही पता लगेगा लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल एग्जिट पोल्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा गर्म है ही साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एग्जिट पोल को लेकर विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फनी कमेंट्स, स्पूफ वीडियोज-फोटोज और GIF देखने को मिल रही हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की हार पर पार्टी और राहुल गांधी का खूब मजाक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है।

एक ट्विटर यूजर ने स्पूफ फोटो शेयर कर बताया कि कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के सभी नेता हार की जिम्मेदारी लेंगे और राहुल को क्लीन चिट मिलेगी। मंजुल (@MANJULtoons) नाम के ट्विटर यूजर ने एक कारटून शेयर कर राहुल गांधी का मजाक बनाया। इसमें उन्होंने एग्जिट पोल में हारने के बाद राहुल गांधी के छुट्टियां मनाने के लिए टिकट बुकिंग कराने की तरफ इशारा किया। इसके अलावा दलाई लामा की एक फनी GIF शेयर कर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की बात का भी मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया पर और क्या-क्या देखने को मिल रहा है आप भी देखिए।

After the #ExitPoll results, Congress leaders getting ready to take the blame for defeat in Gujarat and Himachal elections. pic.twitter.com/ksDe89RCrs — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) December 14, 2017

Dear Congress, The Fault Is Not In EVMs, It’s In Your Dynast Leader Rahul Gandhi. The Sooner You Identify The Problem, The Earlier You Can Fix It.#ExitPoll #ExitPoll2017 #GujaratElection2017 #GujaratRound2 pic.twitter.com/cHiTyRkN2I — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 14, 2017

Shocking… Dalai Lama hacking EVMs with the help of his mysterious power to assist BJP in Gujarat.. #ExitPoll #GujaratElection2017 pic.twitter.com/5KJ4NTY6U6 — Paresh Rawal Fan (@Babu_Bhaiyaa) December 14, 2017

Modi ji personally thanking Mani Shankar Aiyar for his contribution in Gujarat Elections.#ExitPoll pic.twitter.com/HVDd6fk4Dx — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) December 14, 2017

Looks like somebody is controlling #ExitPoll via Bluetooth. — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) December 14, 2017

