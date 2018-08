पाकिस्तान में दिखा ‘गब्बर सिंह’, वायरल हो रही तस्वीर पर लोग ले रहे मजे

मशहूर फिल्म ‘शोले’ के कैरेक्टर ‘गब्बर सिंह’ के रोल में अमजद खान हमेशा याद किये जाते हैं। अमजद खान ने अपने दमदार एक्टिंग से ‘गब्बर सिंह’ का खौफ लोगों के दिल में भरा था। हिंदी फिल्मों में विलेन के रोल के लिए मशहूर अमजद खान तो अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन एक बार फिर उनके इस कैरेक्टर को लेकर बहस छिड़ गई है। दावा किया जा रहा है रील लाइफ में ‘गब्बर सिंह’ के नजर आने का। दरअसल सोशल मीडिया पर एक शख्स का फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। दूर से देखने पर यह शख्स काफी हद तक ‘गब्बर सिंह’ की तरह नजर आ रहा है। बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी तथा ‘गब्बर सिंह’ की तरह ही डील डौल वाला शरीर। ‘गब्बर सिंह’ की तरह दिखने वाला यह शख्स एक बाजार में खड़ा है। सोशल मीडिया ने अचानक इस शख्स को चर्चे में ला दिया है। लोग ‘गब्बर सिंह’ की तरह दिखने वाले इस शख्स को लेकर तरह – तरह की बातें कर रहे हैं।

ट्विटर पर राम नाम के एक शख्स ने लिखा कि ‘गब्बर सिंह’ दुर्गा पूजा की खरीदारी करते हुए।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘गब्बर सिंह’ टैक्स लगवाते हुए।’ एक यूजर ने लिखा ‘रिटायरमेंट के बाद ‘गब्बर सिंह।’ तस्वीर में इस शख्स के पास एक महिला भी खड़ी है। उसपर चुटकी लेते हुए एक यूजर ने लिखा कि’ हमने गब्बर सिंह को बसंती के साथ शॉपिंग करते देखा।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘यहां तक की ‘गब्बर सिंह’ भी पत्नी को शॉपिंग करने से मना नहीं कर सकते।’

Even gabbarsingh can’t say no to wife for shopping.. @tinkerbell9958 pic.twitter.com/yOGh0CXwlp

Wait till the time India asks interpol to add Gabbar Singh’s name in most wanted list and claim his last location to be Hyderi Market Karachi, PAKISTAN!

