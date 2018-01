कोचिंग में सफलता की ऐसी गारंटी दे दी कि लोग नरेंद्र मोदी से करने लगे तुलना

सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार कंटेंट वायरल होता रहता हैं। कभी फनी स्पूफ फोटोज-वीडियोज तो कभी मजेदार GIFs से ट्विटर हमेशा भरा रहता है। लेकिन हाल ही में एक कोचिंग इंस्टिट्यूट के विज्ञापन की फोटो काफी वायरल हुई है। यह है तो एक आम कोचिंग इंस्टिट्यूट ही लेकिन इसके प्रचार के अंदाज का सोशल मीडिया पर भौकाल बन गया है! तो आखिर क्या मजेदार है इसमें? ‘गुंजन मैथमेटिक्टस एंड रीजनिंग क्लासिस’ के ऐड पोस्टर में लिखा है, “मेरा पढ़ाया हुआ Note Book से 75% से 85% सवाल नहीं लड़ा तो जहानाबाद के अरवल मोड़ के बीच चौराहे पर जिन्दा जला देना।” विज्ञापन में दी गई इस जानकारी पर ट्विटर पर बवाल मच गया और लोगों ने इस शख्स की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से कर दी।

दरअसल नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में अपने एक भाषण में कहा था कि उन्होंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं और 50 दिन के बाद अगर उनका कोई गलत इरादा निकल जाए तो लोग जिस चौराहे पर खड़ा करके, देश जो सजा देना चाहेगा, वो सजा भुगतने को तैयार हैं। गुंजन क्लासिस के ऐड में चौराहे वाली पढ़कर लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण की याद आ गई। इसके बाद लोगों ने इस पर मजे लेने शुरू कर दिए। ट्विटर यूजर इमरान अली ने लिखा, “मोदी जी वाला स्टाइल मारा रहा है, आगे चलकर जरूर पीएम बनेगा।” इसके बाद विपिन अग्रवाल ने लिखा, “Inspired by Modi talks”. ऐसे ही और भी कई मजेदार कमेंट्स देखने को मिले। आप भी लीजिए इनका मजा।

