‘ऐसों पर भी फैसला ले SC’, फनी ट्रांसलेशन पर मजे ले रहे लोग

अंग्रेजी में लिखे गए वाक्यों या शब्दों का जब हम हिंदी रुपांतरण करते हैं तो इसपर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर सही-सही और स्पष्ट अनुवाद ना किया जाए तो कई बार यह अनुवाद ना सिर्फ गलत हो जाते हैं बल्कि हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें नजर आ रहा है कि इन तस्वीरों में अंग्रेजी में लिखे वाक्यों का गलत हिंदी अनुवाद किया गया है। लोग इस अनुवाद की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे कुछ अंग्रेजी में लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किया गया और वो मजाक बन गया। Please Don’t Share Two Persons in one plate इस वाक्य का हिंदी रुपांतरण मजेदार ढंग से किया गया है।

इसी तरह एक चौराहे पर लिखे PICK UP POINT का किसी ने क्या हिंदी अनुवाद किया वो भी देखिए।

किसी स्टोर में लिखे एक शब्द MALE CHANGING ROOM का किया गया हिंदी अनुवाद आपको हंस-हंस कर लोट-पोट होने पर मजबूर कर देगा।

A/C WAITING ROOM का हिंदी अनुवाद बड़ा ही अजीब तरीके से किया गया है।

PAY & USE TOILET इस शब्द का अनुवाद भी अजीबोगरीब ढंग से किया गया है।

अनुवाद को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अनुवाद करने वाले की जमकर टांग खींच रहे हैं। सुशांत झा नाम के एक यूजर ने तो इसपर कमेंट करते हुए लिखा कि ‘मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे अनुवादकों पर भी एक फैसला दे ही देना चाहिए।’ घनश्याम दास नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘हंसे या रोये समझ नहीं आ रहा है।’ शुभम तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘क्या इसी वजह से हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं।’ शैलेश यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘सब गूगल ट्रांसलेटर का कमाल है।’

