कांग्रेस ने दिखाए राहुल गांधी के कई चेहरे, फनी जोक्स सोशल मीडिया में होने लगे शेयर

कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार (23-08-2018) को पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है। राहुल गांधी इस वक्त चार दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं। गुरुवार को वो जर्मनी में थें। जो तस्वीर पार्टी की तरफ से शेयर की गई है उसमें पार्टी अध्यक्ष कुर्ता-पायजामा में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बर्लिन में दूसरे वर्ल्‍ड वॉर के आइकॉन‍िक ग्राफ‍िति वॉल के सामने खड़े हैं।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से वॉल के सामने खड़े राहुल गांधी के अलग-अलग एक्सप्रेशन की तस्वीरें शेयर की गई हैं। पार्टी की तरफ से इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया ‘The many facets of Rahul Gandhi’। राहुल गांधी की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गई है। कई लोगों ने इस तस्वीर को देखने के बाद फनी रिएक्शन्स दिये हैं। कई तरह के जोक्स इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रहे हैं।

When you’re traveling without ticket & suddenly TC enters the compartment.. pic.twitter.com/kbwYm64eBj — Arjun (@Zoomfatak) August 23, 2018

Me when my mom starts talking about my marriage pic.twitter.com/k0bCIf0g8Z — Shreemi Verma (@shreemiverma) August 23, 2018

Rahul Gandhi crossing the road… To enter an airport. pic.twitter.com/lrvM9mfWoa — Meghnad (@Memeghnad) August 23, 2018

Wen relatives ask beta aage ka kya socha hai pic.twitter.com/W1ohkEEUwn — SwatKat- The dancing Rajput(@swatic12) August 23, 2018

*Friends after dinner* Bill Kaun Bharega? Friends: pic.twitter.com/Xk2UjE3n9R — Footballer Santa (@Secret_Saanta) August 23, 2018

Rahul Gandhi looking for alliance partners for 2019 elections… pic.twitter.com/l5SkMqsUse — Un-bhadralok bangali (@goonereol) August 23, 2018

Mom : ye dress kithne ka hai? Shopkeeper : 5000rs Mom : 1000rs me dedo Me : pic.twitter.com/n6J3gGKKAN — Mohammad imran (@mohdimran46) August 23, 2018

“DP worthy honi chahiye” pic.twitter.com/7rOay6rFtI — East India Comedy (@EastIndiaComedy) August 23, 2018

आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बीते बुधवार को हैम्बर्ग में 23 देशों के प्रतिनिधियों के सामने कई अहम विषयों पर अपनी बात रखी थी। हालांकि यहां अपने भाषण के दौरान भारत सरकार की मौजूदा नीतियों की आलोचन करने पर भी राहुल गांधी को लेकर कई तरह के जोक्स सोशल मीडिया पर शेयर किये गये थे।

