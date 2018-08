सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग अपनी बातों को आजादी के साथ रखते हैं। कई लोग इस प्लेटफॉर्म पर किसी के ऊपर तंज भी बेहद रचनात्मकता के साथ कसते हैं। खासकर राजनीतिज्ञों के ऊपर अक्सर यहां शब्द बाण चलाए जाते हैं वो भी काफी मजाकिया अंदाज में। एक बार फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने देश के बड़े राजनीतिज्ञों का मजाक बेहद ही चुटीले अंदाज में उड़ाया है। राहुल गांधी, पीएम मोदी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को लेकर फनी MEMES इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किये जा रहे हैं।

ऐसे ही एक MEME में यह दिखलाया गया है कि ‘तेजस्वी यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से कहते हैं कि बुआ अगली बार PM मैं ही बनूंगा। इस पर मायावती कहती हैं कि ना लल्ला! इस बार मैं, क्योंकि मैं दलित हूं। इसके बाद टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्ला भाषा में कहती हैं कि हुड़ी बाबा ई न चोलबे, PM तो हम ही बनूंगा। इसके बाद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती हैं कि पीएम मेरा बेटा राहुल ही बनेगा। इस बातचीत के अंत में राहुल गांधी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सब बेवकूफ हैं जब तक मैं हूं, PM तो मोदी जी ही बनेंगे।’

देखिए कुछ और MEMES जिसपर लोग जमकर मजे ले रहे हैं।

Saluting all the weavers across the country on National Handloom Day. Let’s pledge to use more of handloom products and preserve our tradition and weaving industry.#NationalHandloomDay pic.twitter.com/VaRrSAZ9Yi

— Rahul Gandhi (@RahullGandhii) August 7, 2018