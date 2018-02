तेजिंदर बग्गा ने कहा- चंद्र ग्रहण के लिए योगी जी को दोष मत देना! ट्विटर यूजर्स ने यूं लिए मजे

बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुधवार को साल 2018 का पहला चंद्र ग्रहण लगा। चंद्र ग्रहण की एक फोटो ट्वीट कर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, “मैं विपक्षी दलों से गुजारिश करता हूं इसके लिए वे योगी आदित्य नाथ जी को दोष न दें।” दरअसल, बग्गा ने इस ट्वीट के जरिए विपक्षी दलों पर फनी अंजाद में निशाना साधने की कोशिश की। यह ट्वीट अब वायरल हो गया है और लोग इस पर जमकर मौज ले रहे हैं। ट्विटर यूजर मनीष कुमार (@ManishK87779224) ने लिखा, “अबकी बार मून में भी मोदी सरकार”. एक और ट्विटर हैंडल शब्द-बाण (@abhi_aurangabad) ने लिखा, “Blame तो करेंगे ही, विपक्ष को बेवकूफ बनाया है योगीजी ने! विपक्ष को “सूर्य” के भगवा रंग की बात में भुलाकर चुपके से “चाँद” को भगवा कर दिया।”

इसी तरह कई और फनी GIFs और स्पूफ फोटोज भी शेयर की गई। मौज लेने के लिए कई ट्विटर यूजर्स तो ग्रहण के दौरान चांद के भगवा रंग पर भी कमेंट करने लगे। कुछ ट्विटर यूजर्स बोले की मोदी सरकार के राज में चांद का रंग भी भगवा हो गया। वहीं विपुल (@shri_vipul) नाम के एक ट्विटर यूजर ने हरे रंग के चांद वाली स्पूफ फोटो शेयर की और लिखा, “सेक्यूलर मून फॉर लिबरल्स”. इसी बीच कुछ ट्विटर यूजर्स ने कांग्रेस का सपोर्ट भी किया। बहरहाल, लोगों ने किस ‏तरह इस मुद्दे पर मजे लिए यह आप इन ट्वीट्स के जरिए जान जाएंगे।

@myogiadityanath @narendramodi had conspired with the Moon God to have a #Saffron Moon in the sky. @OfficeOfRG ,@ArvindKejriwal now speaking with Church Clerics, Mullahs and some Astronomers to have his own Color of the Moon. #SuperBlueBloodMoon pic.twitter.com/fN22iSe0hA

— Gaurav kr mishra [ Padman ] (@Gauravk76) February 1, 2018