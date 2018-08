भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के ‘संपर्क फॉर समर्थन’ कार्यक्रम के तहत टीम इंडिया के पूर्व महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। यहां आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष पार्टी के ‘संपर्क फॉर समर्थन’ अभियान के तहत अब तक कई जानी-मानी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। इन हस्तियों में रतन टाटा, माधुरी दीक्षित और लता मंगेश्कर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बहरहाल महेंद्र सिंह धोनी से अमित शाह की इस मुलाकात पर अब लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।

एक यूजर ने ट्विटर लिखा कि धोनी ने अमित शाह से कहा कि ‘पहले आराम से खेलता हूं, पर जब कुछ समझ में न आये तो जीतने के लिए लास्ट में छक्का मार देता हूं।’ इसपर तुरंत जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि ‘मैं भी मार देता हूं।’ राहुल शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘शाह जी – इतने फिट कैसे हो, धोनी – सुबह टहलने जाता हूं, शाह जी- मुझे तो कभी मिले नहीं। मनु आजाद ने लिखा कि ‘धोनी – मैं विकेटकीपर हूं, अमित शाह – मैं विकेट टेकर हूं।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘धोनी की मुलाकात? अच्छा मौका है धोनी के पास राजनीति में आने का, जब पाकिस्तान का क्रिकेटर पीएम पद तक जा सकता है तो भारत का भी सीएम तो बन ही सकता है। धोनी वैसे भी निर्विवाद आदमी हैं।’ अभय चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘जब एक बेस्ट फिनीशर ने दूसरे बेस्ट फिनीशर निशयर मुलाकात की।’

Amit Shah : You are the best Finisher

Dhoni : aapse hi tho seekha hai Mota bhai

Amit Shah : nahi, mera matlab tha you finished the career of few in the team.

— Republic Of Bakchodi (@followTheGupta) August 6, 2018