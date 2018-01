बिग बॉस में हार के बाद बढ़ गए बरनॉल के दाम! ट्विटर यूजर्स ने जमकर उड़ाई हिना खान की खिल्ली

बिग बॉस सीजन 11 की विजेता शिल्पा शिंदे हैं। रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में शिल्पा शिंदे को विनर घोषित किया गया। उन्होंने 44 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती और साथ ही बिग बॉस सीजन 11 की ट्रोफी। बिग बॉस का चस्का कितना जबरदस्त है इस बात को आप जानते ही हैं। न्यूज चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक में इसकी चर्चा है। शिल्पा शिंदे के फैन्स उन्हें बधाई देते थक नहीं रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर हिना खान का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। कोई उन्हें ड्रामा क्वीन कह रहा है तो कोई ओवर एक्टर तो कोई उन्हें रोना-धोना डॉट कॉम बता रहा है। इसके अलावा कई फनी और स्पूफ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साथ ही शिल्पा शिंदे के फैन्स हिना खान के फैन्स का मजाक बनाने से भी नहीं चूक रहे। शिल्पा के फैन्स हिना की हार के बाद ट्विटर पर बरनॉल के दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं! दरअसल वे हिना पर तंज कस रहे हैं।

एक ट्विटर हैंडल एचएसपी (@hsp_g3ka4) ने लिखा, “कल से burnol की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि @eyehinakhan के समर्थकों की बुरी तरह से लगने के बाद बड़ी वाली जली भी है। अतः वो सारे कल kilograms में burnol खरीदेंगे।” वहीं एक ट्विटर यूजर जिगना (@jigna404) ने लिखा, “हिना खान को लगा कि बिग बॉस 11 भी एक डेली सोप शो है। उसकी ओवर ऐक्टिंग ने उसे हरा दिया।” इसी तरह से कई और मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिले हैं। कई फनी स्पूफ फोटोज भी शेयर की गई हैं। ट्विटर पर कुछ इस तरह से मजाक बनाया गया है हिना खान का।

PUBLIC NOTICE

कल से burnol की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि @eyehinakhan के समर्थकों की बुरी तरह से लगने के बाद बड़ी वाली जली भी है। अतः वो सारे कल kilograms में burnol खरीदेंगे।@oshindegio — hsp (@hsp_g3ka4) January 14, 2018

@iamkamyapunjabi

Burnol Laga Rahi hongi aap Abhi

M I right — #Team_Shilpa #BB11 winner (@SinghaSoniya) January 15, 2018

HEY SHILPIANS Shilpa Shinde won the #BB11 @BiggBoss TROPHY…. MOST HARDEST SLAP ON THE FACE OF HATERS RAKSHAS SENA CMMT MEIN TAG KARO

LIKE:-@iamkamyapunjabi @imanveergurjar Shilpians ….party full chaalu hai na @narendramodi Sir also saypic.twitter.com/7p0OpTNgI9 — Jácqüéłîñê Ŵörld (@beingGavy) January 14, 2018

Dude Mere Jaise Ban ke Dikhao.. Kisne Bola Tha Ye Statement…?!

Hina Jaise Banna bhi Nahi Hai Humko#ShilpaShindeWinsBB11 — Parth Rane (@ParthRane1) January 15, 2018

Shilpa’s Trophy &Her dress is same. Looks like Made for each other. Shilpa ne Trophy nahi jeeti

Trophy ne Shilpa ko jeeta hain#ShilpaShinde @BiggBoss #BiggBoss #BiggBoss11 pic.twitter.com/ISi5XER71q — Beats Shilpa’s Army (@fan_bb11) January 15, 2018

Hahaha.. fakina fakina hi rahi winner na bn saki pic.twitter.com/LBD6e98DoV — Maria Khan (M.k) (@MariaKh24948726) January 14, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App