बिग बॉस 11: अर्शी की GK का मजाक उड़ाने वाली हिना ने अफ्रीका को बताया देश, टि्वटर पर जमकर उड़ा मजाक!

बिग बॉस के घर में हमेशा ही घमासान मचा रहता है। सभी कंटेस्टेंट्स किसी-न-किसी बात पर आपस में लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन लड़ाई-झगड़े के अलावा कई मजेदार पल भी कैमरा में कैद हो जाते हैं। हाल ही में हिना खान, अर्शी के सामान्य ज्ञान(GK) का टेस्ट लेती हुई नजर आईं लेकिन इस टेस्ट के चक्कर में वह खुद ही फंस गई। दरअसल उन्होंने सामान्य ज्ञान पर एक गलत सवाल पूछ लिया जिसे लेकर अब उनका सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। उन्होंने सवाल पूछा था, “ऐसा कौन सा देश है जहां मौसम के चारों ट्रॉपिक्स आते हैं?” इस सवाल में पहली ही गलती यह थी कि उन्होंने 4 ट्रॉपिक्स (कटिबंधों) की बात की जबकि हकीकत में सिर्फ दो ही ट्रॉपिक्स होते हैं। जब किसी से सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो हिना ने इसका जवाब ‘अफ्रीका’ बताया। यह जवाब भी गलत ही था क्योंकि ‘अफ्रीका’ महाद्वीप है न कि देश।

विकास को छोड़कर घर के अन्य सदस्यों में से कोई भी हिना की इस गलती को नहीं पकड़ पाया। विकास ने जैसे ही पूछा कि तुमने कंट्री की बात की थी तो हिना ने मुद्दा बदलते हुए अर्शी खान की तरफ दूसरा सवाल दाग दिया। हिना ने अर्शी से दूसरा सवाल पूछा कि तुम 7 महाद्वीपों के नाम बता दो। बहरहाल, हिना के सामान्य ज्ञान पर घर के सदस्यों का तो पता नहीं लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। लोग ट्विटर समेत अन्य सोशल साइट्स पर उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। कैसे? यह आप इन स्पूफ फोटोज और कमेंट्स के जरिए खुद ही देख लीजिए।

some pages of dumbhead #hinahyenakhan ‘s own geography book…in whc #hinakhan hs mastery Whr Africa z a country Whr thr r four tropics pic.twitter.com/uMCPWajIvg

@BiggBossNewz #VOOTUndekha : HMs GK session, while making fun of arshi’s epic GK, Hina trying to display her knowledge, so according to her there r 4 tropics(actually2 Cancer& Capricorn,1 equator)n all 4 tropics passes through a country called Africa(which is a continent)pic.twitter.com/6L9SMdEYmq

— Preeti mishra (@Iampreetytweety) December 3, 2017