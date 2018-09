फिएट की फैक्ट्री में मर्सिडीज़ नहीं बनती जनाब- पाकिस्तान की हार पर वायरल हो रहे फनी मीम्स

बुधवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहीं। मुकाबले से पहले कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स यह कह रहे थे कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी भारत के लिए कड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन मैच शुरू होने के बाद टीम इंडिया के रणबांकुरों ने इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया। सभी पूर्वानुमान धरे के धरे रह गए और टीम इंडिया के जांबाज खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। हालत यह हो गई की पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 200 रन भी नहीं बना सकी।

भारत की इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर पर पाकिस्तान को लेकर तरह-तरह के जोक्स और फनी MEMES शेयर किये जा रहे हैं। पाकिस्तान की हारपर शेयर किये जा रहे MEMES तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिन्हें देखकर आप की भी हंसी छूट जाएगी।

Pakistan fans watching their team’s batting right now. #IndvPak pic.twitter.com/N4o6HiPLRO

India Beat Pakistan By 8 Wickets

Meanwhile In Pakistan Right Now

#INDvPAK #INDvsPAK #IndiavsPakistan #PakvInd #PAKvsIND #India #Pakistan pic.twitter.com/kK5Ii1CyUZ

— Clay Jensen ᶻᵉʳᵒ (@iamtnvr_) September 19, 2018