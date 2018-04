अरुण जेटली ने कुबूल की अरविंद केजरीवाल की माफी लेकिन ट्विटर ने नहीं बख्शा! ऐसे उड़ा रहे मजाक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पार्टी के अन्य नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर माफी मांग ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल मानहानि के मामले को वापस लेने के लिए आप नेताओं व जेटली द्वारा सोमवार को दिल्ली की अदालत में एक संयुक्त याचिका दाखिल की जाएगी। केजरीवाल के अलावा, जिन अन्य आप नेताओं ने जेटली से माफी मांगी है, उनमें आप सांसद संजय सिंह, वरिष्ठ नेता आशुतोष, दीपक बाजपेयी व प्रवक्ता राघव चड्ढा शामिल हैं। दरअसल, आप नेताओं ने जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने आरोप लगाया था कि डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जेटली ने भ्रष्टाचार किया था। इसके बाद ही जेटली ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

माफी मांगने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। ट्विटर यूजर्स उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। सोमवार को केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलनरत समाज का समर्थन करने की बात कही। इसी ट्वीट पर @ArishSaeed ट्विटर हैंडल ने चुटकी लेते हुए लिखा, “मुझे लगता है आप ज्यादा बोल गए। कहीं सौरी न कहना पड़ जाए।” ऐसे ही कुछ स्पूफ वीडियोज भी शेयर किए जा रहे हैं। पुनीत अग्रवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने फिल्म ‘ABCD’ के एक गाने ‘सौरी-सौरी’ पर केजरीवाल का स्पूफ वीडियो बना दिया। ऐसे ही कई Memes, GIFs और फनी फोटोज भी ट्विटर पर देखने को मिल रहे हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं।

I think ki aap zayada bol Gaye. Kahi sorry na kehna pad jaye — Iron Man (@ArishSaeed) April 2, 2018

Live video from AAP headquarters after Arun Jaitley denied apology to Arvind Kejriwal,Sanjay Singh and Ashutosh. pic.twitter.com/391jqyNEE0 — Dr. Dang (@Trozanmind) April 2, 2018

Apology letter from @ArvindKejriwal is dated April 1. If I was @arunjaitley I would be very careful. — Mohan Sinha (@Mohansinha) April 2, 2018

An exceptional and epic journey of Shri Arvind Kejriwal.. From Sadji to Sorryji From Muffler wala to Maafi wala From Aam Admi Party to Always Apologizing Party And…. pic.twitter.com/m436nyaAIl — Demonean (@dayonesh) April 2, 2018

