केजरीवाल ने मांगा चुनाव लड़ने के लिए चंदा, ऐसे मजे ले रहे ट्विटर यूजर्स

आम आदमी पार्टी ने इसी महीने मासिक चंदा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी के कई नेता और खुद पार्टी संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों के घर जाएंगे और मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री लोगों के घर जाकर उन्हें दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में बता रहे हैं और उनसे अगले चुनाव में वोट के साथ-साथ पार्टी के लिए नोट भी मांग रहे हैं। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में बीते 70 साल में जितने काम नहीं हुए उससे ज्यादा काम केजरीवाल सरकार में हुए हैं।

इसीलिए दिल्ली की जनता उन्हें वोट भी देगी और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी फंड की कमी से गुजर रही है और पार्टी को इस वक्त फंड की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को चंदा देने की अपील भी की थी। अब आदमी पार्टी के इस कदम की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कई लोग तरह-तरह के जोक्स भी इसपर शेयर कर रहे हैं।

Kejriwal explaining why he needs “Chanda” from you pic.twitter.com/E1WW3tGL2b

— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) October 20, 2018