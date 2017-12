ज्यादा पैसों के लिए जूते नहीं बैट छिपाओ! विराट-अनुष्का की शादी में यूं मस्त हुआ टि्वटर

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली शादी के बंधन में बंध गए है। सोमवार को दोनों ने वरमाला की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की। विराट कोहली- अनुष्का शर्मा ने शादी की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा ..“आज हम दोनों ने प्यार के बंधन में भंधकर एकाकार होने का एक-दूसरे से वादा किया। इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हमारे परिवार, फैन्स और शुभचिंतकों के स्नेह, प्यार आशीष की वजह से आज का दिन हमारे लिए स्पेशल हो गया। हमारी जिंदगी के अहम मोड़ पर साथ देने के लिए सभी का शुक्रिया।” शादी की फोटोज ट्विटर पर डालते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दोनों की शादी सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की शादी खूब ट्रेंड कर रही है। फैन्स से लेकर सिलेब्रिटीज तक दोनों को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं।

इसी बीच टि्वटर पर मस्ती छाई हुइ है। दोनों की शादी पर ट्विटर यूजर्स जमकर मस्ती कर रहे हैं और कई मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अगल-अलग तरह से लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। इन्हें पढ़कर आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। एक ट्विटर यूजर Sand-d Singh‏ ने लिखा “ज्यादा पैसों के लिए जूते नहीं बैट छिपाओ!” वहीं Rofl Gandhi नाम के ट्विटर अकाउंट ने शादी को गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। ऐसे ही एक ट्विटर यूजर ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के हेयरस्टाइल का मजाक बना दिया। कैसे? यह आप खुद ही देख लीजिए!

They must hide Virat Kohli’s bat instead of his shoes for a better negotiation.#VirushkaWEDDING — Sand-d Singh (@Sand_In_Deed) December 11, 2017

*Virat Anushka wedding* Relatives : wah shaadi mei mor bhi hain for decoration Hardik Pandya : this is my new hairstyle — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) December 11, 2017

Congratulations to Virat and Anushka for getting married on a Vatican funded trip managed by ISI to defeat BJP in Gujarat elections. : @narendramodi — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) December 11, 2017

Not sure if legit pictures or Manyavar ad campaign — Tanmay Bhat (@thetanmay) December 11, 2017

Virat Kohli’s first tweet after marriage is same as Anushka Sharma. You can be an aggressive champion on the field, but off it, you follow what the missus says. — Abhishek Baxi (@baxiabhishek) December 11, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App