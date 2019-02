सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रेस्टुरेंट के मेन्यू कार्ड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इस मेन्यू कार्ड में तमाम डिश के बीच एक खास तरह के डिश का नाम दर्ज है। होटल के मेन्यू कार्ड में ‘Delicious Roasted Husband’ नाम से इस डिश का जिक्र किया गया है। इस डिश की कीमत करीब 182 रुपया है। इस डिश के नाम को लेकर सभी लोग उत्सुकता से भर गए हैं।

जानकारी के मुताबिक यह मेन्यू कार्ड चीन के एक रेस्टुरेंट का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर इस मेन्यू कार्ड को सबसे शेयर किया। बता दें कि आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस मेन्यू कार्ड को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने मजाकिया अंदाज लिखा कि ‘मैं इस रेस्टुरेंट में अपनी पत्नी के साथ जाने के बारे में दो बार सोचूंगा..नहीं चाहता हूं कि उसे ऐसा ऐसी कोई क्रिएटिव तरकीब सूझे।’ आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जो काफी दिलचस्प है।

I’m certainly going to think twice about visiting this restaurant with my wife. Don’t want her getting any creative ideas….! #whatsappwonderbox pic.twitter.com/nyoGOBGo35

— anand mahindra (@anandmahindra) 30 January 2019