सोनाक्षी सिन्हा को हेडफोन की जगह ये क्या थमा गया सेल्समैन, लोग ले रहे मजे

ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज देश और दुनिया में लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है। घर पर सामान डिलीवर करवाने वाले कई सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट आज देश भर में मौजूद हैं। लेकिन कई बार इन ई-कॉमर्स बेवसाइटों से सामान मंगवाने पर शिकायतें भी आती हैं। इस बार ऑनलाइन सामान बुकिंग करने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर बतानी पड़ी। दरअसल मशहूर अभिनेत्री ने ऐसी ही एक वेबसाइट अमेजॉन से Bose इयरफोन ऑर्डर किया था।

अभिनेत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ‘हाय अमेजॉन, मैंने Bose इयरफोन ऑर्डर किया था लेकिन देखिए मुझे इसकी जगह पर क्या मिला? यह अच्छी तरह से पैक किया हुआ था। अच्छा दिख रहा था लेकिन सिर्फ बाहर से। इसके अंदर सिर्फ एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है और आपकी ग्राहक सेवा सर्विस कोई मदद नहीं करना चाहती।’ जल्दी ही सोनाक्षी सिन्हा के इस ट्वीट पर लोगों की नजर पड़ गई। कई लोगों ने अमेजॉन की इस खराब सर्विस की निंदा की है तो कई लोग बड़ी हस्ती के साथ ऐसा होने पर मजे भी लेने लगे।

Hey @amazonIN! Look what i got instead of the @bose headphones i ordered! Properly packed and unopened box, looked legit… but only on the outside. Oh and your customer service doesnt even want to help, thats what makes it even worse. pic.twitter.com/sA1TwRNwGl

