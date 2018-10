अभिनेता शाहरुख खान तथा अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ ने बीते मंगलवार को 20 साल पूरे कर लिए हैं। यह फिल्म बॉक्सऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में सभी कलाकारों के काम को काफी सराहा गया था। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म के सितारों ने जश्न मनाया है। फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने एक बड़ी पार्टी सेलिब्रेट की। मुंबई में हुई इस पार्टी में फिल्म से जुड़े सभी सितारों के अलावा फिल्म से जुड़े कई सदस्य और दूसरी अन्य मशहूर बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हुईं। इधर इंटरनेट पर भी इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर कई तरह के जोक्स और MEMES शेयर किये जा रहे हैं।

सलमान खान के प्रशंसकों ने फिल्म में अमन मेहता के तौर पर उनके कैमियो रोल के लिए बधाई दी है। फिल्म में टीना मल्होत्रा के फैशन सेंस की भी प्रशंसा की जा रही है। कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि फिल्म में अमन, अंजलि के लिए सही च्वायस थे।

Growing up is realising that Rahul never deserved Anjali and Aman was actually the good guy.

Happy 20th to my fave #KuchKuchHotaHai #20YearsOfKKHH pic.twitter.com/62YL6vtpdn

