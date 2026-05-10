Virgo Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष ज्योतिष अनुसार कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। वहीं ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, अर्थव्यवस्था, व्यापार और मित्र का कारक माना जाता है। साथ ही बुध ग्रह करीब 30 दिन बाद में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं।

वहीं गुरु बृहस्पति 13 महीने में और कर्मफल दाता शनि देव 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही राहु और केतु लगभग 18 महीने में गोचर करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का गोचर ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि शनि ग्रह अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु ग्रह 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। साथ ही इसी साल राहु और केतु ग्रह का भी गोचर होने जा रहा है। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल कन्या राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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मान- सम्मान की हो सकती है प्राप्ति

वैदिक पंचांग के अनुसाल 2026 और 27 की आधी साल तक शनि देव आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यह आपकी लग्न भाव को देखेंगे, जहां आपकी राशि कन्या विराजमान हैं। इनकी कन्या राशि के साथ मित्रता का भाव है। इसलिए आपको मान- सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य की सिद्धि हो सकती है। वहीं इच्छाओंं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन यहां आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है।

प्रतियोगी छात्रों को मिल सकती है सफलता

साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए मेहनत और उपलब्धियों का साल साबित हो सकता है। वहीं शनि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं। साथ ही नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं।

वहीं गुरु ग्रह आर्थिक मामलों में राहत देगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह साल नए निवेश और विस्तार के लिए अच्छा माना जा सकता है। हालांकि राहु-केतु के प्रभाव से कुछ समय मानसिक तनाव और पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। सेहत में पेट, त्वचा और नसों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें।

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2027 कन्या राशि वालों के लिए रह सकता है ऐसा

वर्ष 2027 कन्या राशि वालों के लिए बदलाव और नई शुरुआत का साल रह सकता है। शनि की स्थिति करियर में स्थिरता देने का काम करेगी, लेकिन कार्यस्थल पर काम का दबाव भी बढ़ सकता है। वहीं नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। साथ ही गुरु बृहस्पति की कृपा से किस्मत का साथ मिल सकता है और विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी में फायदा होने के योग हैं।

लेकिन राहु-केतु का प्रभाव रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। सेहत के मामले में तनाव, नींद की कमी और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत होगी।

करियर और कारोबार में मिल सकती है सफलता

साल 2028 कन्या राशि वालों के लिए कई मामलों में राहत और सफलता लेकर आ सकता है। शनि के प्रभाव लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को सम्मान और आय में वृद्धि मिल सकती है। गुरु ग्रह के प्रभाव से करियर और व्यापार दोनों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही नए बिजनेस की शुरुआत या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं।

वहीं राहु-केतु का प्रभाव इस साल आध्यात्मिक रुचि बढ़ा सकता है और जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। सेहत की बात करें तो पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है, लेकिन नियमित दिनचर्या और योग को अपनाना लाभकारी रहेगा।

कन्या वाले करें ये उपाय

कन्या राशि वालों को आने वाले 2026, 2027 और 2028 में शुभ फल पाने के लिए नियमित रूप से भगवान गणेश, विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को हरे मूंग और हरी वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। शनि के प्रभाव को शांत रखने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। “ॐ बुं बुधाय नमः” और “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः” मंत्र का जाप करना शुभ माना जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।