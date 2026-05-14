Scorpio Three Years Horoscope: ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वहीं ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, वीरता, खेल, रक्त और क्रोध का कारक माना जाता है। साथ ही मंगल ग्रह लगभग 45 दिन एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करते हैं। साथ ही अगर बड़े ग्रहों की बात करें तो गुरु बृहस्पति 13 महीने में और कर्मफल दाता और दंडाधिकारी शनि देव 30 महीने में गोचर करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का गोचर ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है।

आपको बता दें कि शनि देव अभी अपनी स्वराशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। साथ ही शनि देव साल 2027 में नीच राशि मेष में संचऱण करेंगे और गुरु ग्रह 2 जून को उच्च राशि कर्म में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही साल 2026 के अंत में राहु और केतु गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल वृश्चिक राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

तुला राशि के लोगों को आने वाले 3 साल कैसे रह सकते हैं, जानें करियर, व्यापार और सेहत का हाल

संतान की हो सकती है प्राप्ति

ज्योतिष शास्त्र अनुसार साल 2026 और 27 की आधी साल तक शनि देव संतान, प्रेम संबंध और उन्नति के घर में संचरण करेंगे। इसलिए इस दौरान आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही प्रेम- संबंधों में सफलता मिल सकती है। वहीं शनि देव यहां आपको फल तो देंगे, लेकिन मेहनत भी आपसे खूब कराएंगे।

करियर में मिल सकती हैं नई जिम्मेदारी

ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। वहीं साल की शुरुआत में शनि के प्रभाव से आप अधिक मेहनत कर सकते हैं, वहीं गुरु का गोचर आर्थिक मामलों में राहत और नई संभावनाएं दे सकता है। साथ ही करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नौकरी बदलने का विचार भी बन सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें नए निवेश और पार्टनरशिप में सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। वहीं राहु-केतु का प्रभाव अचानक यात्राएं और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए फैसले जल्दबाजी में न लें। सेहत की बात करें तो पेट, ब्लड प्रेशर और नींद से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

छात्रों के लिए यह साल हो सकता है शुभ

साल 2026 में देवगुरु गुरु बृहस्पति उच्च होकर भ्रमण करेंगे। जो आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इसलिए इस समय आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस समय आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही इस समय आपको पौत्र, पुत्र का सुख की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है।

प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बन रहे हैं योग

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2027 वृश्चिक राशि वालों के लिए तरक्की और लाभ का वर्ष साबित हो सकता है। साथ ही गुरु की शुभ दृष्टि करियर और व्यापार में अच्छे अवसर दिला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। व्यापार में पुराने रुके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि शनि का प्रभाव आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए आलस्य नुकसान पहुंचा सकता है। राहु-केतु के कारण रिश्तों और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहेगी। परिवार में किसी शुभ कार्य के योग भी बन सकते हैं।

वहीं साल 2027 गुरु आपकी राशि से कर्म भाव में संचरण करेंगे। इसलिए इस समय उन छात्रों को लाभ हो सकता है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साथ ही जो व्यापारी हैं, उनको धनलाभ हो सकता है। वहीं जो लोग शिक्षा और राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ हो सकता है।

इनकम के बन सकते हैं नए स्त्रोत

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2028 आत्मविश्वास और उपलब्धियों का साल बन सकता है। शनि का प्रभाव आपके धैर्य और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। इस साल गुरु ग्रह आपकी राशि से इनकम भाव में भ्रमण करेंगे। इसलिए इस समय आपकी इनकम में जबरदस्त लाभ हो सकता है। साथ ही आय के नए- नए माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि वह पैसे, उन्नति के स्वामी हैं।

कानूनी और वित्तीय मामलों में सावधानी जरूरी

साथ ही राहु-केतु का प्रभाव कुछ समय के लिए भ्रम और उलझन पैदा कर सकता है, इसलिए कानूनी और वित्तीय मामलों में सावधानी जरूरी होगी। सेहत में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मौसम बदलने पर एलर्जी, त्वचा या जोड़ों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस वर्ष आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं।

करें ये महाउपाय

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026, 2027 और 2028 में शनि, गुरु और राहु-केतु के प्रभाव को शुभ बनाए रखने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की नियमित पूजा करना लाभकारी रह सकती है। साथ ही सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें, वहीं शनिवार को शनि देव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें।

वहीं गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान और विष्णु पूजा करने से करियर व व्यापार में सफलता मिल सकती है। राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ध्यान, योग और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।