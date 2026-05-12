Libra Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष अनुसार तुला राशि पर धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। वहीं ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, भौतिक सुख, विलासता, वैभव, ऐश्वर्य और दांपत्य जीवन का कारक माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह लगभग 1 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं।

वहीं अगर बड़े ग्रहों की बात करें तो गुरु ग्रह 13 महीने में और कर्मफल दाता शनि देव 30 महीने में गोचर करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का गोचर ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि शनि ग्रह अभी अपनी स्वराशि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और साल 2027 में शनि देव अपनी नीच राशि मेष में संचऱण करेंगे लेकिन साल के अंत में केतु औ राहु का गोचर होने जा रहा है। आइए जानते हैं आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल तुला राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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कोर्ट- कचहरी के मामलों में मिल सकती है सफलता

वैदिक ज्योतिष अनुसार तुला राशि वालों को साल 26 और 27 लाभप्रद साबित हो सकते है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचऱण करेंगे। इसलिए इस दौरान आपको कोर्ट- कचहरी के मामलों में विजय मिल सकती है। साथ ही शत्रुओं पर आप विजय पाने में सक्षम होंगे। वहीं बुद्धि से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी बातचीत की शैली में सुधार आ सकता है। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जॉब लग सकती है। साथ ही विदेशों से जिन लोगों का काम- कारोबार जुड़ा हुआ है उनको लाभ हो सकता है।

नौकरीपेशा लोगों का हो सकता है प्रमोशन

तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 मेहनत और उपलब्धियों का साल साबित हो सकता है। वहीं शनि का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारियां दे सकते हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जो लोग कारोबार करते हैं, उन्हें नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना रह सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

हालांकि राहु-केतु के प्रभाव से कुछ समय मानसिक तनाव और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। सेहत के मामले में पेट, नींद और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। योग और नियमित दिनचर्या लाभकारी रह सकती है।

देश- विदेश की कर सकते हैं यात्रा

वैदिक ज्योतिष अनुसार वर्ष 2027 तुला राशि वालों के लिए सक्सेस और नई शुरुआत का समय माना जा सकता है। क्योंकि शनि की स्थिति आपको मेहनत का पूरा फल दिलाने में मदद करेगी। नौकरी बदलने या नई जगह काम शुरू करने के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है, लेकिन साझेदारी में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। वहीं 2027 में आपको विदेशों से लाभ आएगा। साथ ही आप विदेश भी जा सकते हैं। वहीं साल 2026 और 27 में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है।

साथ ही गुरु ग्रह की कृपा से धन लाभ और निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। इस दौरान परिवार और रिश्तों में भी सामंजस्य बना रहेगा। राहु का प्रभाव कुछ समय अचानक खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य रह सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर, थकान और तनाव से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित जांच और संतुलित खानपान जरूरी रहेगा।

कारोबारियों को हो सकता है लाभ

ज्योतिष पंचांग के अनुसार तुला राशि वालों के लिए 2028 मिश्रित परिणाम वाला साल साबित हो सकता है। इस साल आपको धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही करियर में बड़ी सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी में उच्च पद मिलने या विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं व्यापारियों को नई डील और बड़े निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा।

वहीं गुरु ग्रह यहां आपको आर्थिक स्थिरता और सम्मान दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन राहु-केतु का प्रभाव निजी जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकता है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत के मामले में हड्डियों, कमर दर्द और थकावट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं।

करें ये महाउपाय

तुला राशि वालों को इन तीनों सालों में मां लक्ष्मी और भगवान शुक्र की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करना और जरूरतमंद लोगों को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करना लाभकारी रह सकता है। शनि के प्रभाव को शांत रखने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें। साथ ही समय-समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करना और तांबे के पात्र में जल पीना भी आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।