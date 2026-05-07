Leo Three Years Horoscope: ज्योतिष शास्त्र अनुसार सिंह राशि पर सूर्य देव का आधिपत्य है और सूर्य ग्रह मान- सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक सेवा, पिता, सरकारी नौकरी और आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। साथ ही सूर्य ग्रह लगभग 1 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जिसका असर सभी 12 राशियों के लोगों पर देखने को मिलता है।

वहीं अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह 13 महीने में और शनि देव 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का गोचर ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि शनि देव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह मिथुन में, लेकिन 2 जून गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल सिंह राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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शनि ढैय्या का रहेगा प्रभाव

वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026, 2027 के आधी साल तक शनि देव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। इसलिए यह समय आयु के हिसाब से तो ठीक रहेगा। लेकिन यहां भी यह मेष राशि में रहकर अच्छा फल नहीं देंगे। क्योंकि यह छठे, सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठेंगे। इसलिए आपको संयम से काम लेना होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही कोर्ट- कचहरी के मामलों में लॉस हो सकता है। साथ ही आप पर इस समय शनि की ढैय्या भी चल रही होगी। साल 26 और 27 में आपको विशेष ख्याल रखना होगा।

प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बन रहे हैं योग

वहीं साल 2026 आप लोगों को मिश्रित लेकिन प्रगति देने वाला साल माना जा सकता है। क्योंकि शनि का प्रभाव आपको मेहनती और अनुशासित बना सकता है, जिससे करियर में धीरे-धीरे सक्सेस देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

हो सकते हैं ये रोग

वहीं गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। व्यापार करने वालों को नए निवेश और पार्टनरशिप से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। राहु-केतु की स्थिति के कारण मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। सेहत के मामले में पेट, ब्लड प्रेशर और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नियमित योग और ध्यान लाभकारी साबित हो सकते हैं।

राहु दे सकते हैं नए अवसर

वर्ष 2027 सिंह राशि वालों के लिए बदलाव और उपलब्धियों का साल साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह की अनुकूल स्थिति करियर में नई ऊंचाइयां दिला सकती है। साथ ही सरकारी नौकरी, प्रशासन, मीडिया, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। राहु का प्रभाव अचानक धन लाभ या नए अवसर दे सकता है, लेकिन किसी भी कानूनी या आर्थिक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में रिश्तों को समय देना जरूरी रहेगा। सेहत के लिहाज से यह साल सामान्य रह सकता है, हालांकि तनाव और थकान से बचने की जरूरत होगी।

शनि देव करेंगे नीच अवस्था में संचऱण

साथ ही 2027 की आधी साल और 2028 में शनि देव आपकी गोचर कुंडली के भाग्य स्थान पर नीच अवस्था में भ्रमण करेंगे। इसलिए यह समय भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ कम मिल सकता है। संघर्ष ज्यादा करना पड़ सता है। साथ ही किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है।

साल 2028 रह सकता है ऐसा

सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2028 मिलाजुला साबित हो सकता है। इस दौरान शनि आपको लंबे समय से चल रही समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। वहीं करियर में सफलता और आर्थिक मजबूती अच्छी हो सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। गुरु ग्रह की कृपा से धन संचय और संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। राहु-केतु का प्रभाव इस साल आध्यात्मिक रुचि बढ़ा सकता है और जीवन को नई दिशा देने का काम कर सकता है।

करें ये महाउपाय

आपको साल 2027 की आधी साल के बाद से शनि की पूजा करनी चाहिए। साथ ही काले नीले कपड़े कम पहनें। वहीं हर शनिवार शनि देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल दीपक जलाएं। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को तेल चुपड़ी रोटी बांटे और कुत्ते को रस्क खिलाएं। वहीं पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।