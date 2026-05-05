Cancer Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष अनुसार कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं और चंद्र ग्रह को ज्योतिष में मन, मानसिक शांति, माता, चंचलता, खान- पान का व्यापार के कारक माने जाते हैं। वहीं अगर हम चंद्रमा के गोचर की बात करें तो चंद्रमा लगभग सवा 2 दिन से 2 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यायाधीश शनि देव लगभग 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं गुरु बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल कर्क राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2026 और 2027 वर्ष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। साथ ही भाग्योदय हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्योंकि शनि देव आपकी गोचर कुंडली के भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे। इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही परिवार का सुख प्राप्त होगा। वहीं नौकरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आप इस समय देश- विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं।

साथ ही 2026 कर्क राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य का साल रहेगा। शनि की स्थिति आपको बार-बार परख सकती है, जिससे करियर में धीमी प्रगति या काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यही समय आपकी नींव को मजबूत करेगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि प्रमोशन में थोड़ी देरी संभव है। वहीं गुरु का सहयोग धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे साल के मध्य या अंत तक अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

साथ ही व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह साल योजना बनाने और धीरे-धीरे विस्तार करने का साबित हो सकता है। साथ ही अचानक बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं, खासकर परिवार और जरूरतों पर। सेहत के लिहाज से मानसिक तनाव, थकान और नींद से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखना और योग-ध्यान अपनाना बेहद जरूरी होगा।

निवेश से हो सकता है लाभ

साल 2026, 27 और 28 की आधी साल अच्छे रह सकते हैं। क्योंकि साल इस साल 2026 के जून के महीने में गुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। मतलब आपकी राशि में ही आ जाएंगे और यहां गुरु ग्रह उच्च के हो जाते हैं। अपने सभी शुभ प्रदान करेंगे।

वहीं इस समय नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। इसलिए गुरु ग्रह का आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वहीं साल 27 और 28 की आधी साल आपको धन- धान्य की दृष्टि से अच्छी साबित हो सकती है।

वहीं 2027 कर्क राशि वालों के लिए काफी राहत और सफलता लेकर आ सकता है। गुरु का प्रभाव इस साल आपके पक्ष में मजबूत रहेगा, जिससे करियर में तरक्की, प्रमोशन या नई नौकरी के शानदार अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस वर्ष मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। व्यापारियों के लिए यह साल विस्तार, नए प्रोजेक्ट और साझेदारी के लिहाज से लाभदायक रह सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रह सकता है। वहीं आय के नए स्रोत बन सकते हैं और निवेश से लाभ मिलने के योग बनेंगे।

वहीं परिवार और निजी जीवन में भी सुख-शांति बनी रह सकती है। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही या वजन बढ़ने की समस्या से बचना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह साल संतुलन और उपलब्धियों का रहेगा।

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साल 2028 रह सकता है चुनौतीपूर्ण

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2028 कर्क राशि के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और बदलाव भरा साल हो सकता है। क्योंकि राहु-केतु का प्रभाव जीवन में अचानक घटनाएं या दिशा परिवर्तन ला सकता है, जिससे करियर में अस्थिरता या नौकरी बदलने की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। व्यापार में जोखिम लेने से बचें और पुराने काम को मजबूत करने पर ध्यान दें।

साथ ही आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर अचानक आने वाले खर्च आपकी योजना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बजट और बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह साल आपको सचेत रहने का संकेत देता है। वहीं पुरानी बीमारियों को नजरअंदाज न करें और नियमित जांच कराते रहें। मानसिक रूप से भी खुद को संतुलित रखना जरूरी होगा, क्योंकि तनाव बढ़ने की संभावना रह सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।



