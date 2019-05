तेज चलने वाले लोग होते हैं आत्मविश्वासी, चाल ढाल से जानिए किसी का व्यक्तित्व और स्वभाव

ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाने के बहुत से तरीके होते हैं। कहा जाता है कि किसी के चलने का तरीका उस इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता देता है। यहां जानिए किस व्यक्ति की चाल ढाल क्या कहती है…

– कुछ लोगों को काफी तेज-तेज चलने की आदत होती है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों में काफी एनर्जी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने हर काम को काफी जल्दबाजी में करते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है। अपने साहस के कारण यह लोग जीवन में आने वाली किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना बड़े ही अच्छे से कर पाते हैं।

– कुछ लोग काफी धीरे-धीरे चलते हैं। ऐसे लोग काफी सहज और शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें जीवन में कोई भी काम जल्दबाजी में करना अच्छा नहीं लगता हैं।

– जो लोग जमीन पर जोर-जोर से पैर पटक कर चलते हैं ऐसे लोग काफी गुस्से वाले होते हैं। यह जीवन में आने वाली परेशानियों से काफी जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन अगर यह चाहें तो अपने गुस्से पर काबू भी पा सकते हैं।

– बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके चलते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। ऐसे लोग अपना जीवन खुद के लिए जीते हैं। इसलिए कुछ लोग इन्हें स्वार्थी भी समझ लेते हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास काफी देखने को मिलता है।

– जो लोग अपने कंधे आगे की तरफ झुकाकर चलते हैं ऐसे लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं। इसी कारण इन्हें किसी भी काम को करने में समय लगता है।

– जो लोग चलते समय पैरों के साथ हाथ को भी हिलाकर चलते हैं ऐसे लोगों में जोश काफी मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदादिली के लिए जाने जाते हैं। इन व्यक्तियों की सोच काफी सकारात्मक होती है।

– पैरों को जमीन पर घसीटकर चलने वाले लोग काफी डरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी काफी तनाव भरी रहती है।

– सिर ऊंचा करके चलने वाले लोग काफी सकारात्मक और सामाजिक होते हैं। इन लोगों में अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है।

– छोटे-छोटे स्टेप लेकर चलने वाले लोग अपनी लाइफ से काफी संतुष्ट रहते हैं। साथ ही यह सोग देखने में काफी आकर्षक होते हैं।

First Published on May 16, 2019 12:17 pm