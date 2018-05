पीठ पर तिल वाली महिलाएं होती हैं रोमांटिक, जानें बाकियों का हाल

ज्योतिष शास्त्र में समुद्र शास्त्र का विशेष स्थान है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर पर बने हर एक निशान का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये निशान मनुष्य के स्वभाव के बारे में तमाम जानकारियां देते हैं। मनुष्य के शरीर पर तिल होना आम बात है। ये तिल भी मनुष्य के हाव-भाव को प्रकट करते हैं। इसके साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तिल शरीर के कौन से अंग पर है। इसी आधार पर कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है, वे बेहद रोमांटिक होती हैं। वे अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। आइए जानते हैं कि महिलाओं के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पाए जाने वाले तिल का क्या मतलब होता है।

समुद्र शास्त्र के अनुसार, यदि महिला के माथे पर तिल है तो वह धार्मिक स्वभाव की होगी। भगवान की भक्ति में और अन्य धार्मिक कार्यों में उस महिला का ज्यादा ध्यान लगेगा। वहीं, जिन महिलाओं की नाभि पर तिल होता है, वे भोजन की काफी शौकीन होती हैं। ये महिलाएं भोजन पकाती भी अच्छा हैं और दूसरों को खिलाने का भी शौक रखती हैं। इसके अलावा इन महिलाओं के पास आय का स्रोत होने की संभावना भी ज्यादा होती है। और ये महिलाएं खर्चे भी खूब करती हैं।

जिन महिलाओं की गर्दन पर तिल होता है, वे स्वभाव की काफी अच्छी होती हैं। ये महिलाएं दूसरों की काफी मदद करती हैं। इसके अलावा ये अपने घर-परिवार के लोगों का ख्याल भी अच्छे ढंग से रखती हैं। ये महिलाएं जिनके करीब होती हैं, उनके लिए हर संभव मदद करती हैं। वहीं, जिन महिलाओं की तर्जनी अंगुली पर तिल होता है, वे धनवान स्वभाव की होती है। इसके अलावा इनके कई दुश्मन भी होते हैं। इस वजह से ये काफी परेशान भी रहती हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 1, 2018 6:27 pm