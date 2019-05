रात के समय व्यक्ति का सीटी बजाना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें यहां

बहुत से लोगों की सीटी बजाने की आदत होती है। लोग उत्साह दिखाने के लिए, किसी खुशी के माहौल में, किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए, किसी की जीत में या फिर शौक के कारण लोग सीटी बजाते हैं। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से अकसर मना करते हैं। उनके अनुसार सीटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। जानकारों के मुताबिक सीटी बजाना फेफड़ों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। लेकिन अत्याधिक सीटी बजाने से फेफड़े कमजोर होने की भी बात कही जाती है। खैर यहां हम आपको सीटी बजाने से संबंधित वह कारण बताएंगे जिस वजह से लोग रात के समय सीटी बजाने से अकसर मना करते हैं। क्या है वह मान्यताएं जिसके चलते रात को सीटी बजाना अशुभ माना जाता हैं जानते हैं…

– पहली मान्यता यह है कि रात के समय सीटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं जिससे व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है।

– यह भी माना जाता है कि रात के समय सीटी बजाने से धन की हानि होती है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जिससे व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

– रात में सीटी बजाने से जाने अनजाने व्यक्ति अपने संकटो को बुलावा देता है। ऐसा करने से खुद की और आस -पास के लोगों की मानसिकता भंग होती है। और एक चिड़चिड़ापन आने लगता है।

– एक बात सीटी बजाने को लेकर जो काफी ज्यादा प्रचलित रही है वो यह है कि सीटी बजाने से सांप आ जाते हैं। सांपों को सीटी की आवाज आकर्षित करती है।

– कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनि भगवान नाराज हो जाते हैं। इससे इन दोनों के दुषप्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकते हैं। जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

First Published on May 27, 2019 12:45 pm