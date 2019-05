स्वप्न शास्त्र: मरे हुए लोगों का सपने में आना, जानें किस बात की ओर करता है इशारा

अकसर लोगों को सोते समय कई तरह के सपने आते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना महत्व होता है। स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को उसके आने वाले समय के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सोते समय किसी मृत व्यक्ति का सपना आता है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। मृत व्यक्ति सपनों के माध्यम से किसी बात की सूचना आपको देना चाहते हैं। जानते हैं इन संकेतों के बारे में…

– स्वप्न शास्त्र के मुताबिक मरे हुए व्यक्ति किसी तरह का संदेश देने के लिए सपने में आते हैं। अगर सपने में आने वाले लोग करीबी हों तो वह आपकी जिंदगी को सकारात्मक बनाए रखने के लिए भविष्य में आने वाली परेशानियों से पहले ही अवगत करा देते हैं।

– अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमार होकर हुई हो और वह सपने में स्वस्थ दिखाई दे तो इसका मतलब उस इंसान ने कहीं और जन्म ले लिया है। ऐसे लोग सपने के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अब आप भी उनकी चिंता लेना छोड़ दें।

– अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और वह सपने में बीमार दिखाई दे तो इसका मतलब वह आपसे कुछ चाहता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति की मरने से पहले कोई इच्छा अधुरी रह गई थी जिसे वह आपके माध्यम से पूरी करवाना चाहता हो।

– सपने में किसी जीवित इंसान का मरा हुआ दिखना उसकी आयु में वृद्धि का संकेत देता है।

– मरे हुए व्यक्ति का सपने में मौन दिखाई देना आपको किसी गलत कार्य को करने से रोकने का संकेत देता है।

– मृत व्यक्ति का सपने में आकर आशीर्वाद देना आपके का कार्य में सफलता मिलने का संकेत देता है।

– अगर मृतक व्यक्ति सपने में उदास दिखाई दे तो इसका मतलब वह आपके किसी काम से नाराज है।

– अगर मृत व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र, बिना जूते-चप्पल के या फिर भूखा दिखाई दे तो इसका मतलब वह आपसे इन चीजों की इच्छा जता रहा है। इसके लिए आप किसी मंदिर में जाकर या ब्राह्मणों को इन चीजों का दान कर दें।

– अगर सपने में मरा हुआ व्यक्ति बहुत दूर आकाश में दिखाई दे तो इसका मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है।

First Published on May 16, 2019 2:14 pm