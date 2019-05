सपने में क्यों दिखाई देता है घर और क्या है इसका मतलब?

व्यक्ति जब गहरी नींद में सोता है तो उसे बहुत से सपने दिखाई देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर एक सपने का अपना अलग महत्व होता है। आमतौर पर सपने मनुष्य की जरूरी चीजों से संबंधित आते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं जिनके बारे में व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की होती। कहा जाता है कि सपनों के माध्यम से इंसान को अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ संकेत मिल जाते हैं। जिन्हें उसे समझने की जरूरत होती है। ऐसा ही एक सपना है जो कई लोगों को आता है वो है सपने में घर का दिखना। बहुत से लोग सपने में घर बनते हुए या बिगड़ते हुए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है जानिए…

– अगर कोई व्यक्ति सपने में सजा हुआ घर देखता है तो यह भविष्य में होने वाली हानि का संकेत देता है। इस तरह के सपने आने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

– इसके विपरित अगर कोई इंसान सपने में किसी खंडर या टूटे हुए घर को देखता है तो यह सपना उसकी संपत्ति में वृद्धि का संकेत देता है।

– सपने में किसी मकान को बनते हुए देखना काफी शुभ माना जाता है। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि व्यक्ति आने वाले समय में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों को भविष्य में तरक्की मिलने की संभावना होती है। और अगर कोई जातक प्रतियोगी परीक्षा दे रहा हो तो उसे उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

– अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी घर में कन्या का आना देखता है तो इसे लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। इससे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है।

– सपने में उस घर के दरवाजे को देखना जहां आपका बचपन बीता था यह आपको आने वाले समय में खुशियों के आने का संकेत देता है।

– अगर सपने में आप किसी घर का दरवाजा बंद देखते है तो यह व्यापार में कठिनाइयों के आने की सूचना देता है। ऐसे लोगों को अपने व्यवसाय में जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

– सपने में कई सारे मकान देखना आपकी संपत्ति में वृद्धि की सूचना देता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 22, 2019 2:38 pm