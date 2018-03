मशहूर ज्योतिषी ने विराट कोहली के बारे में कींं ये भविष्यवाणियां, सचिन-धोनी के बारे में लगा चुके हैं सटीक अंदाजा

क्रिकेट में अपने सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर ज्योतिषी नरेन्द्र बुंदे ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस साल भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नये मानदंड कायम करना जारी रखेंगे और ऐसा विज्ञापन करार करने वाले है जिसे भारतीय खेल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सुना भी नहीं गया है। पिछले साल जब लोग सीमित ओवरों में महेन्द्र सिंह धोनी के स्थान पर सवाल उठा रहे थे तब नागपुर के इस ज्योतिषी ने कहा था कि 36 साल के धोनी इंग्लैंड में 2019 में होने वाले विश्व कप में खेलेंगे।

उनकी ताजा भविष्यवाणी यह है कि कोहली 2025 तक टी20 विश्व कप और एकदिवसीय विश्व कप का विजेता बनने के साथ सचिन तेंदुलकर के सौ शतकों के रिकार्ड को तोड़ देंगे। बु्ंदे ने कहा, अब तक मेरी सारी भविष्यवाणी सही रही है। मैं देख सकता हूं कि विराट कोहिली 2025 तक टी20 और एकदिवसीय विश्व कप का खिताब जीतने के साथ तेंदुलकर के सौ शतकों के रिकार्ड को तोड़ सकते है। उन्होंने कहा, विराट इस साल बड़ी इंडॉर्समेंट डील करेंगे जैसा मार्क मैस्करेनहास के वर्ल्डटेल ने सचिन तेंदुलकर के साथ किया था। लेकिन इस करार में उन्हें तेंदुलकर से बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तेंदुलकर 1990 के दशक में जब शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, तब मैस्करेनहास ने सिलेब्रिटी मैनेजमेंट के मायने बदलते हुए इस क्रिकेट सितारे के साथ करोड़ों रुपये का करार किया था।

इसके अलावा उन्होंने दिग्गज सचिन तेंदुलकर की चोट से वापसी, भारत रत्न सम्मान, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की वापसी और 2011 विश्व कप जीत की भी सही भविष्यवाणी की थी। इस बार नरेंद्र ने कहा है कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया का विदेशी धरती पर सफलता हासिल करने का समय आ गया है। बुंदे से कई क्रिकेटर सलाह ले चुके है जिसमें गांगुली, मुरली कार्तिक, एस. श्रीसंत, जहीर खान, गौतम गंभीर और सुरेश रैना शामिल है।

First Published on March 13, 2018 11:55 am