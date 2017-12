क्या कहता है आपका इस हफ्ते (17 दिसंबर – 23 दिसंबर) का राशिफल, देखें वीडियो

साल 2017 के दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह (17 दिसंबर – 23 दिसंबर) है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए (17 दिसंबर – 23 दिसंबर) दिन कैसा रहेगा। इस सप्ताह वृषभ राशिवालों के लिए इस सप्ताह सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, करियर के लिए यह समय उत्तम है, नई जॉब का ऑफर आ सकता है, व्‍यापार में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आमदनी भी अच्छी रहेगी, शेयर बाजार पूंजी निवेश लाभप्रद हो सकता है।

लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो सकता है, विदेश संबंधों से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्‍ते और मधुर होंगे परन्तु घर का वातावरण थोड़ा अशांत भी रह सकता है। तो वहीं तुला राशिवालों के लिए इस सप्ताह कमाल का रहने वाला है, आपको कहीं से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा या खोई वस्तु आपको वापस मिल सकती है अथवा आपका प्रमोशन अथवा सैलरी में वृद्धि की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है।

First Published on December 17, 2017 6:07 am