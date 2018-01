वृषभ राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, विवादित मामले होंगे हल

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, किसी विवादित मामले को सुलझाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। इस सप्ताह छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर की राह में अभी आपको और पसीने बहाने होंगे। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि कोई सेहत की पीड़ाएं हैं, तो वे समाप्त होंगी। तीर्थ व प्राकृतिक प्रदेशों की यात्रा के योग रहेंगे, आप इस यात्रा का अधिक आनंद लेंगे क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ हैं।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरबv

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए।

– किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय दस साल से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए।

– काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

– मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें।

– धतूरे की जड़ या फूल गले में धारण करें।

– प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ।

– प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएँ और ज़रूरतमंदों की मदद करें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

