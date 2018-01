वृषभ राशिफल (07 जनवरी – 13 जनवरी) : इस सप्ताह होगी जोश और उत्साह में वृद्धि, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, आपके जोश और उत्साह में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक पक्ष से यह सप्ताह मजबूत है, मन भी प्रसन्न रहेगा, मन लगाकर मेहनत कीजिए। अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। नौकरी में ट्रांसफर संभव है। व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक क्षेत्र में अचानक धन हानि अथवा धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगो के लिए करियर के लिए यह समय उत्तम है। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे, परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, व्यर्थ के विवादों में ना पड़ें। इस सप्ताह छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, छात्र मेहनत के बल पर सफलता पाएंगे। यह सप्ताह स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा रहेगा, परन्तु स्वास्थ्य को नजर अंदाज ना करें परन्तु माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए।

– किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय दस साल से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए।

– काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

– मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें।

– धतूरे की जड़ या फूल गले में धारण करें।

– प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ।

– प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएँ और ज़रूरतमंदों की मदद करें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 7, 2018 5:11 am