वृषभ राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह रहेंगे ऊर्जावान, नौकरी में मिल सकती है तरक्की

इस सप्ताह सितारे बहुत जयादा आपके साथ हैं, आप ऊर्जा वान बने रहेंगे, मन अच्छा रहेगा। व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने वाली है। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिहाज से समय अनुकूल है। विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए शानदार हो सकता है, नयी ताजगी का अनुभव होगा। पारिवारिक संबंधों में प्रग्रता आयेगी, कुशलता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह ठीक है, आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी परन्तु भाई बहनों को स्वाथ्य सम्बन्धी समस्या हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगी, सामाजिक कार्यो में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए।

2) किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय दस साल से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए।

3) हमेशा धुले हुए कपडे पहने, रात से पहना जाने वाले कपड़े कभी भी नहीं पहनें।

4) काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

5) शहद, सौंफ और खाण्ड आदि का दान बहुत लाभदायक होगा।

6) जीवन-संगिनी का सम्मान करना लाभदायक माना जाता है।

7) माता को खीर का भोग लगाने लाभदायक माना जाता है।

8) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

9) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

मेष राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह मिल सकती है नई नौकरी, प्रॉपर्टी से मिल सकता है लाभ

मिथुन राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह भाग्य देगा आपका साथ, यात्रा से मिल सकता है लाभ

कर्क राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह होगी कम होगी आमदनी, परिवार में रहेगी सुख-समृद्धि

कन्या राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह बढ़ेगा आपका मनोबल, कारोबार में मिल सकता है लाभ

सिंह राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में करेंगे अच्छा प्रदर्शन, दांपत्य जीवन में रहेगी मधुरता

तुला राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह मिलेगा मेहनत का फल, निवेश करने से मिल सकता है लाभ

वृश्चिक राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह आमदनी में होगाी वृद्धि, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

धनु राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह विदेश से मिलेगी खुशखबरी, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

मकर राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह करियर में आ सकता है बदलाव, परिवारिक जीवन में रहेगा तनाव

मीन राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार, कारोबार में मिलेगा लाभ

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 10, 2017 5:56 am